Se confirman los rumores. Yulen Pereira estalla tras su ruptura con Anabel Pantoja y este miércoles ocupa la portada de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Entre otras cosas, el esgrimista confiesa que "no le salía besarle ni darle conversación" y desvela que rompió con ella porque "sus celos y sus inseguridades" le agobiaron. Una exclusiva que se une a los mensajes que Yulen envió a un amigo harto de la influencer, que 'Sálvame' hacía públicos este martes y que no dejan en buen lugar a la sevillana. En ellos el deportista se queja del carácter de Anabel, de sus caprichos y de la vergüenza que le daba su comportamiento en lugares a los que acudían invitados como influencers.

¿Nueva oportunidad al amor?

Anabel Pantoja ha causado un amplio revuelo en las redes sociales al confesar que está dispuesta a rehacer su vida sentimental. Tras su inesperada ruptura con Yulen Pereira hace más de dos meses, la influencer ha estado centrada en si misma y en su círculo más cercano. Sin embargo, en los últimos días, ha hecho una declaración que dejó a todos sus seguidores expectantes.

A través de sus historias de Instagram, Anabel Pantoja confesó que está pensando en crearse un perfil en una aplicación de citas. "Me habéis hablado de una app que no es lo típico a lo que estamos acostumbrados", dijo la sobrinísima. "Estoy pensando en (crearme) un perfil porque quiero conocer gente y no me cierro a nada: amistad, ligoteo... que no me iría mal".

Aunque la sobrina de Isabel Pantoja había renegado del romance hace apenas unos días, parece que ha cambiado de opinión y está dispuesta a volver a darle una oportunidad a su corazón tras una nueva desilusión en su vida. "Estoy abierta a todo", dijo. "No me cierro a nada".

En los últimos días, Anabel Pantoja ha regresado a Sevilla para disfrutar de la Semana Santa con su familia. La excolaboradora de 'Sálvame' ha estado pasando por un momento complicado tras su ruptura con Yulen Pereira, pero ha contado con el apoyo de sus seres queridos. "Estoy bien", aseguró. "Le deseo a todo el mundo felicidad. Hay que (aprovechar) la vida".