La rivalidad entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón viene de lejos. Para ello, hay que remontarse a los años 90, cuando la actriz española apareció junto al aristócrata italiano Alessandro Lequio, que por aquel entonces estaba casado con Antonia y acababan de tener un hijo. A partir de ahí y hasta hoy, la relación entre ambas ha sido un camino de idas y venidas donde siempre ha estado presente un odio mutuo que ninguna de las dos ha querido esconder.

Tras conocerse la noticia de la hija de Ana Obregón a través de un vientre de alquiler, la modelo italiana se ha ensañado con Obregón a través de su cuenta de Instagram y en el programa de Telecinco 'Sálvame' donde se ha referido a ella como señora "si es que se puede llamar así" ha dicho, a la que no piensa dirigirle ni una palabra "no voy a decir nada. Porque el silencio es oro".

La italiana entra en directo en 'Sálvame'

Antonia Dell’Atte ha intervenido en ‘Sálvame’ con motivo de la imitación que de ella estaba haciendo el humorista Josep Ferre y abordaba la polémica que se vive en España ante la situación de Ana Obregón. Antonia aseguraba que no se ha pronunciado, que no lo hará porque si lo hace la polémica aumentaría pero, ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, decía: “Con mi hijo hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en 33 años”.

“No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas”, pedía Antonia, aunque añadía: “El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar persona patética. Ya está”.

“Por ahora prefiero ser una espectadora"

“Si me tengo que pronunciar, explota la tercera guerra mundial”, advertía Antonia, que cree que es mejor que se quede “tranquila” aunque todo el mundo sabe de qué habla. Pero ¿Hablaría en un ‘Deluxe’? Antonia negaba, aunque parecía dejar una puerta abierta: “Por ahora prefiero ser una espectadora, espero que todo esto se calme”.

Y es que vive en Barcelona para estar lejos del foco mediático, aunque dejaba caer algo claro: “Siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre, siempre. Si me llamas en privado te comentaré pero el ‘Deluxe’ me espera ¡Chao!”

Antes de colgar, Antonia respondía a una nueva pregunta del presentador, que quería saber si ha hablado del tema con su hijo: “Tienes que saber que mi hijo sabe toda la verdad desde que cuando estaba en mi tripa, con mi hijo no hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en 33 años”.