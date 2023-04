Pocos quedan en España por opinar sobre el tema de la nieta de Ana Obregón. Risto Mejide ha sido uno de los últimos en pronunciarse. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram con un controvertido mensaje.

La noticia del nacimiento de la nieta de Ana Obregón, adelantada por la revista Hola, fue un auténtico bombazo. Las primeras informaciones apuntaban a que había sido madre con un viente de alquiler. Esta situación, además de sorprender, abrió un profundo debate en la sociedad española, ya que ofrecía varios dilemas: ¿Es ético recurrir a la gestación subrogada? ¿Son los 68 años de la Obregón una edad adecuada para hacerse cargo de una recién nacida? ¿Debería de permitirse su inscripción como madre en España cuando, previsiblemente, regresen al país?

Toda esta maraña se lio aún más esta semana, cuando en una exclusiva a la revista Hola afirmó que la niña, que también se llama Ana, había sido concebida con esperma de su hijo Aless, fallecido de cáncer hace dos años, que había congelado esperma antes de someterse a quimioterapia. "Fue su última voluntad", aseguró Ana Obregón.

Risto Mejide ha opinado sobre el asunto a través de sus redes sociales. "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Ésta es una de ellas. Efectivamente, Ana Obregón. No todo vale. Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva. Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo INCLUSO EN ESTE CASO que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura".

El mensaje de Risto Mejide ha sido "rebotado", en señal de apoyo, por otros famosos. Uno de ellos fue Kiko Matamoros, quien ya se había mostrado contrario a la decisión de Ana Obregón.