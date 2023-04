El despido de Marta Riesco en Telecinco supuso un jarro de agua fría para la reportera, pero no sorprendió a otras personas, como es el caso de Cristina Porta, con la que tuvo un encontronazo en pleno directo cuando estaban en una rueda de prensa de José Ortega Cano. La colaboradora de Sálvame se había mantenido callada sobre lo ocurrido hasta ahora y ofrece su opinión en una entrevista concedida a The Objective, asegurando que el despido se debido a que "no priorizó su trabajo".

Pero vamos por partes. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado.

Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros.

Pero no todo es negativo para Marta Riesco que también ha encontrado aliados que defienden su labor como reportera, no solo dentro de la cadena, sino dentro de su ámbito más cerrado. Amigos que han compartido en redes sociales su apoyo a la reportera y que ella misma está copiando en su propio perfil para que la gente sepa que no está sola. Y de hecho, volvió a su trabajo tras recibir el alta médica, pero no le duró demasiado.

Tras estar una semana y media activa, la productora para la que trabajaba decidió despedirla, tal y como comentó la propia interesada.

Encontronazo

Ahora, una de las principales implicadas, Cristina Porta, ha salido públicamente para contar qué le parece este despido y cómo vivió el encontronazo con la novia de Antonio David. "Fue un momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera", explica la colaboradora de Sálvame asegurando que "fue un momento muy desagradable".

Y en cuanto al despido de Marta Riesco, aunque la colaboradora asegura que no conoce a Marta Riesco personalmente, "yo no hubiese hecho lo que ella hizo". Y es que, en su opinión, "no priorizó su trabajo en ese momento". Tampoco considera que el despido se a un castigo, aunque "me ha sorprendido que pase ahora, porque ya llevaba mucho tiempo el tema, y eso fue la gota que colmó el vaso... si estás todo el rato atacando a la cadena, harían lo mismo conmigo si estoy siempre en guerra con la cadena".

Luis Pérez

cristina Porta mantuvo una relación sentimental con el futbolista del Valladolid Luis Pérez. Sin embargo, apenas transcurridas unas semanas, lo dejaron. Nunca trascendieron los motivos erales de la ruptura, hasta hoy. La Porta ha confesado en "Solos" el piso de Mediaset, que lo dejaron porque Luis no pudo soportar todos los mensajes que le llegaban de los seguidores de la tertuliana. "Le llegaban cosas de loco", aseguró.