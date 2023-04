Es muy habitual equivocarse en los fogones cuando se intenta preparar el plato típico de algún lugar por primera vez, ya que es difícil que el resultado sea perfecto después del primer intento. No obtante, normalmente estos errores no suelen ser tan graves como para impactar a los espectadores y poner patas arriba a internet algo que sí que ha conseguido la tiktoker Ivanicecalixtogod al compartir con sus seguidores cómo prepara sus particulares croquetas.

Cabe destacar que, antes de este vídeo que ya ha incendiado las redes, la mujer se había comido las croquetas sin freír, razón por la que mucha gente le indicó que tenía que freírlas antes de comérselas, algo que hizo más adelante.

A pesar de esta recomendación, la experiencia de los espectadores no ha mejorado con este segundo vídeo de las croquetas, ya que la tiktoker esta vez no solo metió las croquetas con el aceite todavía frío, sino que puso toda una bolsa de golpe y las removió hasta que quedaron deshechas. De esta forma, Ivanicecalixtogod ha acabado probando una especie de mezcla llena de aceite que, como era de esperar, le ha hecho opinar que no le gustan las 'croquetas'. Ante esta situación, los espectadores no han podido hacer otra cosa que horrorizarse y señalar que la mujer es una "criminal" por lo que acaba de hacer en la cocina.

La "receta" viral

Me quiero arrancar los ojos. De dónde ha salido este pedazo criminal? 😂😂😂😂 — DavoGR🏆 (@DavidGR666) April 9, 2023

Pero, por sorprendente que pueda parecer, este no es el único destrozo que ha hecho en la cocina, ya que también se ha grabado cocinando una tortilla de patata que, pese a que ha quedado mejor que las croquetas, tampoco ha convencido a los espectadores. Y, como ocurrió con las croquetas, al probar las empanadillas, en lugar de freírlas, las calentó en un microondas.

Famosos reaccionan al destrozo culinario

Las desventuras de la tiktoker en los fogones no han pasado desapercibidas ni siquiera para el cantante murciano Xuso Jones, que no ha dudado en compartir en esta red social un video reaccionando a las dotes en la cocina de Ivanicecalixtogod.