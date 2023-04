Las polémicas en redes sociales están garantizadas, sobre todo cuando son a costa de un personaje público. Durante las últimas horas Twitter y Tik Tok han estallado a raíz de las últimas publicaciones a través de las historias de Instagram que ha hecho Pelayo Díaz. El influencer publicó una serie de capturas de pantalla donde expuso el perfil en redes sociales de una chica explicando que iba a “exponer a los bullies que hay en esta industria”.

Al igual que toda figura pública , los comentarios negativos se vierten continuamente en su contra debido a la exposición. No obstante, las redes se han echado en esta ocasión sobre Pelayo tanto por sus comentarios como por los motivos que le han llevado a exponer a una persona privada. La joven a la que el influencer se dirigió había subido una publicación de Pelayo a sus historias con el mensaje de “NO”, haciendo alusión al look que mostró en dichas fotografías.

La respuesta del influencer fue hacer una captura de pantalla a la mención y atacar a la profesión de la chica: “Que gente que trabaja en la industria como esta chica dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece su trabajo de alguien que trabaja en lo digital como yo. Supera mis límites”. Pelayo no se quedó ahí, ya que continuó hablando sobre su puesto de trabajo: “Espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes por si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar cómo llevarás las de la empresa, qué vergüenza.”.

El mensaje continuó en otra historia: “Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. eso solo habla de ti.”. Lejos de haber terminado, hizo una captura de pantalla del perfil en Linkedin de la chica señalando su descripción. En la última historia, volvió a hacer captura de una publicación en sus historias para añadir: “Dedícate más tiempo publica la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana.”.

Pelayo se convirtió rápidamente en tendencias a través de Tik Tok y Twitter y, aunque las historias ya no están disponibles, los usuarios las subieron de nuevo atacando la manera de comportarse del influencer: “Pelayo Díaz es un ser despreciable que pide que despidan a una chica por opinar que NO le gusta un outfit suyo. Lo altivo y egocéntrico que es contestando… Que dé gracias de que opinen sobre sus outfits y no sobre su repugnante personalidad.”.

De momento, Pelayo Díaz no se ha pronunciado al respecto.