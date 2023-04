La Isla de las Tentaciones es un programa de televisión español que ha causado un gran revuelo desde su estreno en enero de 2020. Se trata de un reality show que sigue a cinco parejas que viajan a una isla tropical junto a varios solteros y solteras con la intención de poner a prueba su relación.

El programa se divide en varias fases. En la primera, las parejas se separan y se alojan en villas diferentes junto a los solteros y solteras. Durante su estancia en la isla, los concursantes pueden interactuar libremente con los solteros y solteras y hacer lo que quieran sin ninguna limitación. Todo está permitido, desde besos hasta relaciones sexuales.

El objetivo del programa es ver si las parejas pueden resistir la tentación y mantener su relación intacta a pesar de las pruebas a las que son sometidos. Al final de cada episodio, los participantes se reúnen en una hoguera donde pueden ver imágenes de lo que ha sucedido en la isla y decidir si quieren continuar o no con su relación.

Impactante confesión

‘La isla de las tentaciones 6’ encamina ya su recta final y en el próximo programa los espectadores podrán ver los reencuentros de las parejas y si deciden seguir juntos o por el contrario, tomar caminos separados. Para ir abriendo boca, ya está disponible un avance exclusivo de la hoguera final de Adrián y Naomi, una de las parejas que más momentazos han dejado en esta edición del reality.

La tensión se dejó sentir desde el primer momento en que la pareja se reencontró. No hubo besos ni abrazos. Ni siquiera un saludo. Adrián se levantó para recibir a su novia, pero ella reaccionó de una manera muy dura: “No te puedo ni mirar del asco que me das”.

Estas palabras afectaron mucho al valenciano que, aunque ya se las esperaba, no pudo evitar emocionarse. “¿No puedes dejar todo eso a un lado?”, le pidió. Pero Naomi se irritó aún más: “¡Madre mía, no quería faltarte al respeto!”.

“Eso no te da derecho a estar haciendo el Kamasutra”

Naomi pronto le echó en cara a su todavía novio que, a los pocos días de empezar la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’, ya se estaba liando con Keyla. “¡Que me has puesto los cuernos delante de toda España!”, le espetó.

Adrián intentó defenderse: “¿Y tú qué? Eso no te da derecho a estar haciendo el p*** Kamasutra”. A Naomi no le gustó nada que le echara en cara que ella también se había liado con Napoli: “Tú me pones los cuernos en la calle y automáticamente estoy soltera y hago lo que me sale del parrús. (…) Tres veces he hecho el Kamasutra, le he dado tres vueltas al libro”.

También le reprochó que prefiriera verla triste y rota de dolor por su infidelidad en lugar de pasándoselo bien: “Eres tan mala persona que esperabas que me tirara llorando 20 días. ¿Pues qué hago? Me lo paso bien, no me vas a amargar la p*** vida. Ya lloraré en mi casa”.