Bárbara Rey ha dado un paso al frente para contar su vida con todo lujo de detalles en Antena 3. La cadena estrenó anoche 'Una vida Bárbara', una docuserie de cuatro entregas en la que la protagonista narra su complicada infancia y su pasado artístico, así como aspectos desconocidos por el gran público.

En el episodio de ayer, que fue seguido por más de 1,6 millones de espectadores, Bárbara se remontó a la época en la que empezaron a llegarle papeles destacados en la gran pantalla. Fue entonces cuando hizo una impactante revelación: "El primero fue una película que abandoné por acoso del productor y director".

"Me dijeron que no abandonara y que me quedara, pero este hombre estaba abusando de mí. En el sentido de organizar cenas y bailes, donde iba todo el equipo, y bailar conmigo, meterme mano, apretujarme y hacerme cosas muy desagradables", explicó la actriz.

Además, no cree que ella fuera la única víctima de aquel acoso, según comentó en la docuserie: "Cuando esas personas se dedican a acosar o abusar de determinadas chicas jóvenes que estamos empezando en el cine... No creo que lo hicieran solo conmigo".

Bárbara afirmó que se trata de una persona "muy importante" en el mundo del espectáculo, pero se negó a desvelar su identidad: "A mí nunca me creerían, por lo tanto, me reservo el nombre".