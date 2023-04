La polémica en torno a Pelayo Díaz parece no cesar. El influencer publicó hace unos días una serie de capturas de pantalla donde expuso el perfil en redes sociales de una chica explicando que iba a “exponer a los bullies que hay en esta industria”. Aquella forma de actuar del creador de contenido le costó una avalancha de comentarios y publicaciones en redes sociales -también de compañeros de profesión- como respuesta al ataque sobre una seguidora. La joven a la que el influencer se dirigió había subido una publicación de Pelayo a sus historias con el mensaje de “NO”, haciendo alusión al look que mostró en dichas fotografías.

La respuesta del influencer fue hacer una captura de pantalla a la mención y atacar a la profesión de la chica: “Que gente que trabaja en la industria como esta chica dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece su trabajo de alguien que trabaja en lo digital como yo. Supera mis límites”. Pelayo no se quedó ahí, ya que continuó hablando sobre su puesto de trabajo: “Espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes por si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar cómo llevarás las de la empresa, qué vergüenza.”.

El mensaje continuó en otra historia: “Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. eso solo habla de ti.”. Lejos de haber terminado, hizo una captura de pantalla del perfil en Linkedin de la chica señalando su descripción. En la última historia, volvió a hacer captura de una publicación en sus historias para añadir: “Dedícate más tiempo publica la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana.”.

Lejos de pedir perdón, Pelayo Díaz acudió al plató de Sálvame a dar explicaciones sobre lo sucedido y quiso dejar claro que en ningún momento pidió que la echasen del trabajo: “En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esta chica, simplemente deseé que sus jefes vieran que se dedica a tirar por tierra el trabajo de los influencers, que es a lo que ella se dedica a trabajar:”. Con respecto a su reacción, su respuesta no ofreció ninguna disculpa: “No me parece que actué del todo bien, no me parece bien iniciar un fuego y luego esconder las cerillas.”.