Ya han pasado unos meses desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación. Se trató de una ruptura mediática que lanzó a la opinión pública a buscar las razones. En seguida se empezó a vincular a ambos con terceras personas que pudieran haber provocado la separación de la pareja, pero los protagonistas no dieron más declaraciones al respecto. Un tiempo después, Escanes fue vista con el cantante Álvaro de Luna y no sería hasta Año Nuevo que ambos lo confirmarían con un vídeo en el Tik Tok de la creadora de contenido.

Risto Mejide, por su parte, confirmó su nueva relación hace tan solo unas semanas, y las redes se inundaron de polémica debido a la edad de su pareja. Lo confirmó en el programa de televisión Focus de Cuatro, donde ha hablado sobre su experiencia saliendo con una mujer bastante más joven que él y las críticas al respecto -entre otras cosas-. “Es verdad, sí, estoy con una persona a la que estoy conociendo y es una relación que acaba de empezar”, comenzó desvelando el presentador. No se quedaron ahí sus explicaciones: “Estoy en un momento muy feliz, pero cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita: su anonimato”.

Pese a la ruptura, ambos están unidos por su hija, Roma, y no han tenido problema para hablar de su relación. Laura Escanes ha pasado la celebración de sus 27 años recibiendo felicitaciones de varios personajes públicos, entre ellos su actual pareja, Álvaro de Luna. Junto al artista ha pasado Escanes su día, tal y como ha mostrado en Instagram. No ha querido quedarse fuera Risto Mejide, que ha sorprendido de nuevo a las redes sociales con un par de fotografías que ha compartido de forma pública a través de las historias de Instagram en las que podía verse a la pareja celebrando el 26 cumpleaños de Escanes. Junto a las instantáneas, un corto mensaje: “Felicidades a la madre de mi hija.”. Laura Escanes ha subido de nuevo varias de las felicitaciones de su entorno, como la de Marta Lozano; sin embargo, la de Risto Mejide no está entre las seleccionadas.