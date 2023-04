La Isla de las Tentaciones es un programa de televisión español que ha causado un gran revuelo desde su estreno en enero de 2020. Se trata de un reality show que sigue a cinco parejas que viajan a una isla tropical junto a varios solteros y solteras con la intención de poner a prueba su relación.

El programa se divide en varias fases. En la primera, las parejas se separan y se alojan en villas diferentes junto a los solteros y solteras. Durante su estancia en la isla, los concursantes pueden interactuar libremente con los solteros y solteras y hacer lo que quieran sin ninguna limitación. Todo está permitido, desde besos hasta relaciones sexuales.

El objetivo del programa es ver si las parejas pueden resistir la tentación y mantener su relación intacta a pesar de las pruebas a las que son sometidos. Al final de cada episodio, los participantes se reúnen en una hoguera donde pueden ver imágenes de lo que ha sucedido en la isla y decidir si quieren continuar o no con su relación.

Sandra Barneda da la cara por una concursante

Lydia y Manuel se verán las caras en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones’. En este avance de la hoguera final, la de Benidorm le pregunta una y otra vez a su novio si cree que el comportamiento de cada uno en su villa ha sido equiparable.

“¿Es comparable que tú la metas en tu cama a que yo haga un juego? (…) Me vas a decir que es comparable lo que he visto yo a lo que has visto tú?”, le preguntaba. Manuel no acababa de responder a la pregunta y se defendía como podía: “A mí Miriam me ha gustado y es verdad, con ella he estado muy cómodo, pero te he dado tu lugar”.

Lydia no era de la misma opinión y le echó en cara que besara y se acercara mucho a la soltera cuando ni siquiera estaban jugando en grupo: “¿A ti, sin ningún tipo de juego, se te ocurre tumbarla y besarle por todo mientras disfrutas teniendo una erección? ¿En serio me estás diciendo que es comparable?”

Ante el silencio del chico, Sandra Barneda intervino: “Manuel, te está haciendo una pregunta Lydia. ¿Es comparable?” El futbolista tardó en responder, pero al final acabó reconociendo que lo había hecho peor.

Lydia y Miriam se encontraron en la hoguera de solteros y, aunque la novia de Manuel tenía la intención de no entrar en provocaciones ni conflictos, al final fue un momento bastante tenso. Miriam incluso la acusó de tontear con otra persona fuera, aunque Sandra Barneda no la dejó continuar.