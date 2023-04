Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

La noche de bodas de Ginés y Yaiza

Gines y Yaiza han sellado su amor en Honduras dándose el 'sí, quiero'. Desde que la canaria llegó a la isla para convertirse en la nueva concursante de 'Supervivientes', Ginés supo que ella era lo que quería en su futuro. Se reconciliaron y, desde entonces, están disfrutando al máximo de su amor.

Tanto, que el rey de los bocadillos, en uno de sus momentos de exaltación de sentimientos, optó por pedirle matrimonio a Yaiza. Ella aceptó y no han esperado mucho para hacerlo: ¡se han casado en la playa! Diego ha sido el encargado de dirigir el enlace. Un enlace al que, por cierto, Asraf no ha estado invitado, algo que no ha paspado desapercibido.

Y, como manda la tradición, después de unirse en matrimonio, los supervivientes han disfrutado de la correspondiente noche de bodas. Eso sí, no la han podido disfrutar en su plenitud.

La reacción en plató

Después de haber visto todos los momentos que su padre ha protagonizado con Yaiza en los últimos días, la hija de Ginés tomaba la palabra en plató. Jorge Javier le preguntaba cómo iban a pasar la Nochebuena y ella respondía sin dudas: “En Nochebuena ya no están juntos, me apuesto 500 euros con quien quiera”.

Tras esa primera opinión, Miriam ha querido destacar el mal gesto que tuvieron al dejar a Asraf apartado: “Lo único que recalco es la poca vergüenza que han tenido con Asraf. Como si a alguien le importara su boda, como si fuera Isabel la Católica. De bonita ha tenido cero y el misionero, agárrate”.

Miriam, sobre las imágenes de su padre teniendo sexo: “Patético”

“Ha sido patético. Es que mi padre parece que no sabe. Primero que aprendan a besar, fatal, es que no sabe. Vaya besos, por favor. Antes de estar encendido, necesitas un buen beso. Y eso, vamos… Parecía un gusano”, decía.