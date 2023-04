Supervivientes sigue dando mucho de qué hablar. Y Adara Molinero, una de las favoritas de esta edición, fue gran protagonista en el día de ayer. Por las nominaciones, pero también por uno de los momentos más embarazosos vividos en el reality de Telecinco que se recuerdan. La cadena no se cortó en su emisión en directo y todo está dando mucho de qué hablar entre los telespectadores de Mediaset.

El momento se produjo cuando Adara se enfrentaba a la prueba y tuvo que escalar, compitiendo contra Arelys, una elevada red. Los concursantes han perdido unos cuantos kilos ya en lo que va de programa y es probable que sus bañadores y bikinis ya no queden tan ajustados como al principio. Y claro, en una prueba de obstáculos en el agua y la arena como la de ayer pueden pasar percances como el ocurrido, en el que Adara pareció que no lo pasó especialmente bien, pese a lo cual ni Jorge Javier Vázquez desde plató ni Laura Madrueño desde Honduras optaron por parar la prueba o cortar la emisión. Más bien al contrario, asumieron el momento con naturalidad y sin apenas hacer demasiados comentarios sobre él. Algo que ha generado, como casi todo en Telecinco, defensores y críticos con la cadena.

Lo cierto es que, pese a todo, Adara se sobrepuso a su momento como una campeona. Trepó el duro obstáculo al mismo momento que, en vano, trataba de colocarse el sujetador del bikini y se repuso para los siguientes obstáculos. Lo hizo de forma ejemplar y tremendamente competitiva, ganado su duelo contra Arelys. Ello sirvió, además, para que su equipo ganase el conjunto de la prueba y pueda disfrutar así un suculento premio en forma de comida, el bien más preciado en la isla de Honduras.

Lo cierto es que durante la emisión de la prueba los realizadores de Supervivientes optaron por continuar enfocando a Adara mientras sufría el percance, y nada de planos lejanos. Se centraron en ella mientras la parte de arriba del bikini destapaba por completo sus pechos contra su voluntad, lo que se hacía palpable ante sus intentos desesperados por colocársela bien sin perder ritmo de ventaja en el duelo que ya estaba ganando a Arelys.

Polémica en las redes sobre el destape involuntario de Adara

Y el lío se armó en las redes. Regocijo entonces para algunos telespectadores, que decidieron comentar la jugada, incluso publicando el vídeo del embarazoso momento en Supervivientes. Otros telespectadores se lo han recriminado, recordando que no fue la propia Adara la que enseñó sus senos, sino que fue fruto de un involuntario percance. "Por favor, borra esto, Adara es muy vergonzosa; si sale y se encuentra con que han compartido el momento donde se le ven las tetas... Lo va a pasar mal, por Dios. Si las enseña, que sea porque quiere", criticaban en internet. En un mismo sentido se sucedían otros comentarios: "Si se tapa en cuanto se da cuenta de que se le ven las tetas es porque no quiere que se le vean; por lo tanto, este vídeo de Adara con el bikini mal colocado creo que sobra".

Otros, sin embargo, quitaron hierro al asunto, sin dejar de comentarlo, y alabaron la naturalidad de Adara, que se centró en ganar el juego físico, y de Telecinco, sin apenas pararse a comentar el momento aunque en directo no hicieron nada por aligerar o evitar su emisión. "A Adara le ha dado tiempo a trepar, saltar, nadar, pasar entre tablas, que se le vean las tetas, tocar 2 campanas…", celebraba un seguidor de la concursante. "Pero si no es nada malo que se le vean las tetas, no entiendo esto de mandar a la gente a borrar los tuits", sentenciaba otra.

Lo cierto es que entre tanto Adara, protagonista también en las nominaciones, sigue creciendo en el programa haciendo gala de su experiencia en los reality de Telecinco. Sus seguidores no paran de celebrar pequeña victoria tras pequeña victoria, y hay quien desde esta perspectiva positiva analizaba su momento embarazoso de ayer: "Adara dando prioridad al juego antes que taparse las tetas. es la concursante que merecemos, te adoramos nena".