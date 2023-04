El escritor Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes de un infarto a los 86 años, según han informado fuentes familiares a diferentes medios de comunicación. La noticia sobre su muerte ha pillado de sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que solo dos horas antes de conocerse la fatal noticia, el periodista había colgado una fotografía suya en su cuenta oficial de Twitter.

Eran las 09.46h. de la mañana. Dragó, muy activo en esta red social, subía una imagen de su gato Nano sobre sus hombros. "El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo", escribía. El escritor se encontraba descansando en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria, donde le acompañaba el felino. De hecho, Nano era habitual en algunas de las imágenes que el escritor publicaba en Twitter cuando se encontraba en Castilla y León. "Hoy, en Castilfrío... Un sofá, un gato, mi novia leyendo y yo escribiendo. Pax in terra", escribía por ejemplo el pasado 17 de marzo junto una foto de Nano.

La imagen subida este lunes con su gato podría haber sido incluso tomada apenas instantes antes de fallecer. Después de subir la foto a las 09.46h, los servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León han explicado que recibieron un aviso a las 9:57 horas para dirigirse a la vivienda. Es decir, tan solo once minutos después de que la foto fuera subida a internet.

No quería acabar como Dalí

El repentino fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó en su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria) sigue dando de qué hablar. En vida, el escritor siempre se rodeó de polémicas y recibió acusaciones de todo tipo debido a sus comentarios, sobre todo en Twitter. La última excentricidad del madrileño, tal y como reveló en El Mundo, tuvo que ver con la figura de Salvador Dalí.

Desde hace años, era de sobra conocida la afición de Sánchez Dragó por las relaciones sexuales y sus controvertidas le granjearon más de una crítica en este sentido. Para evitar sustos tras su muerte, el escritor tomó medidas para que no le ocurriera como al pintor español.

En 2017, el cadáver de Dalí fue exhumado por orden de un juez. Pilar Abel cursó una demanda de paternidad sobre el artista y por ello se obtuvieron muestras de ADN de los restos. Aunque no resultó positiva, supuso un antes y un después para Sánchez Dragó, que se fijó en aquella situación.

Lo que oculta la caja fuerte

El escritor tenía por costumbre revelar algunas decisiones personales en sus artículos para El Mundo y, en uno de ellos, reveló que había guardado pelo, muelas y semen en una caja fuerte. "Mi situación, en teoría, es de alto riesgo, pues he vivido en una decena de países, he recorrido más de cien y en buena parte de ellos he tenido frecuente trato carnal, aunque casi nunca venal (las putas me gustan sólo para charlar), con las amables señoritas -muy rara vez señoras- que andaban por allí, cedían a mis halagos y me honraban con sus favores. Tengo cuatro hijos de otras tantas mujeres. Todos llevan mi apellido", escribió.

"Más vale dejarlo todo mejor atado de lo que Franco lo dejó para que no profanen mi sepultura como acaban de profanar la de Dalí, dicho sea salvando todas las distancias existentes", añadió el escritor.

Y zanjó su texto lanzando un aviso a quienes pretendan obtener parte de su herencia: "No vaya a ser que a título póstumo, metidito ya en mi féretro y sepultado éste en el rincón del cementerio de Castilfrío donde yacerán mis despojos, alguien ansioso de notoriedad y de arrebatar a mis herederos parte del magro patrimonio".