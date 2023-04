Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Los concursantes más polémicos

Aída Nízar

La polémica concursante dejó caer aspectos sobre el estado de salud de Ortega Cano a Rosa Benito, que no sabía nada del accidente que su marido había sufrido.

Aseguró que su intención con las preguntas a Rosa Benito no fue la de transgredir las normas o hacer daño: "En ningún momento he dejado de hacerlo ni ha sido otra mi intención, sabes lo que amo este concurso aunque ni física ni psíquicamente es mi mejor momente, lo que era mi gran sueño es una gran tristeza".

Alba Carrillo

En Supervivientes la vimos discutir hasta con su propia madre. ¿El motivo? Leticia Sabater le preguntó a la madre de Alba Carrillo si seguía enamorada de su marido y ella respondió: “No, porque nunca lo he estado”, una respuesta que molestó mucho a la exconcursante de ‘Supermodelo’, que estalló como nunca contra ella.

Rafa Mora

Tras el paso por la isla de 'Supervivientes', Beatriz Capote denunció a Mora por unos insultos que le han costado 15.000 euros (9000 euros en principio más todas los gastos generados) tras resolverse la denuncia en el juzgado.

"Me decía que tenía que salir en varios periódicos que me había ganado el juicio, que si no lo hacia yo, lo haría ella y me pasaría la factura. A nadie le interesa esto ya y pensé que no lo haría. ¡Pues me ha llegado y son 3000 y pico euros!", afirmó Rafa.

Leticia Sabater

Un cruce de declaraciones entre Alba Carrillo y Leticia Sabater acabó como el rosario de la aurora. En un momento de la discusión entre ambas mujeres, el periodista Nacho Montes no dudó en arrancarle la peluca a Leticia Sabater. El gesto sentó fatal a la artista, quien se levantó enfadada y no pudo reprimir las lágrimas. Su malestar fue tal que decidió abandonar el plató.

La polifacética presentadora fue a por todas y a por todos, cosa que no gustó a sus compañeros que pronto la desertaron del grupo.

Nacho Vidal

Nacho Vidal casi se vuelve loco en la isla. El calor y la falta de comida transformaron al conocido actor porno en una versión nueva y diferente de sí mismo. Dicen que el hombre en las situaciones límites saca lo mejor de sí mismo, pero también lo peor. Si no que se lo digan a Rubén, a quien todavía le resonarán en el oído las palabras del catalán.

Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha sido muy criticado por algunos de sus compañeros de 'Sálvame'. Que si estaba todo el día tumbado, que si no hacía las pruebas.

Lydia Lozano ha calificado el paso de Kiko Matamoros por 'Supervivientes' como unas vacaciones, haciendo alusión a que no ha hecho mucho en el programa, pero Kiko no tarda en responder: "Deja de decir bobadas". "He hecho lo mismo o más que ha hecho la mayoría, que me digan que soy un vago tiene cojones", añade el colaborador

Kiko ha sido muy criticado por su disputa con Mariana en 'Supervivientes', ¿ha hecho auto crítica?: "Continuos ataques, en absoluto. Yo protegí desde el principio a esta muchacha, que estaba bastante perdida y cuestionada por algunos concursantes, la avisé de que tuviera cuidado con respecto a quién se acercaba"