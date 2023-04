Seguro que alguna vez has visto Pasapalabra, uno de los programas de televisión más exitosos en la historia de la televisión en España. Decir Pasapalabra es sinónimo de reunión a la hora de cenar en muchos hogares de España, que desde el año 2000 han disfrutado con sus ediciones y han visto desfilar a diferentes personalidades y anónimos que se ganaron el cariño de la audiencia con su sabiduría.

El formato del programa, que en su momento se emitía por Telecinco y posteriormente ha sido absorbido por Antena 3, ha sido adaptado a raíz del éxito en nuestra televisión en muchos países alrededor del mundo. De esta forma se ha convertido en uno de los programas de televisión más populares a nivel internacional.

Las claves de Pasapalabra

Basado en 'The Alphabet Game', Pasapalabra es un juego de habilidades mentales y destrezas lingüísticas. Uno de sus éxitos ha sido siempre contar con un presentador carismático. De Christian Gálvez, por ejemplo -y la historia de amor rota con Almudena Cid- a Roberto Leal, ex de Operación Triunfo y de TVE- en la actualidad.

El objetivo de los concursantes no es otro que acumular el mayor número de puntos posible durante el transcurso del programa para posteriormente poder acceder a la ronda final, llamada El Rosco, donde pueden ganar un gran premio en metálico. Un premio que se va acumulando conforme pasan los programas -sin vencedor- y que llega a acumular en forma de bote cantidades que superan el millón de euros.

programa. En la primera, cada uno de los concursantes tendrá que responder una serie de preguntas lanzadas al viento por un invitado al plató famoso.

Los realities han ido desfilando por Pasapalabra dejando todo tipo de anécdotas para el recuerdo de los fans del programa. Personalidades del mundo de la música, la televisión o el cine, por ejemplo, han estado sentados en las sillas de Pasapalabra.

El programa cuenta con otras pruebas menores, como 'El Panel' donde los concursantes deben adivinar la palabra oculta tras las pistas o 'La Pista Musical', donde deben reconocer tras una breve melodía la canción que desde el programa están buscando. Son sencillas y dinámicas pruebas para hacer puntos de cara al duelo final, el Rosco.

La presentadora que rechazó a 'Pasapalabra'

Por mucho caché que tenga, si una famosa dice 'no' es 'no'. Y aquí no hay vuelta de hoja. Fue el caso de Susana Griso. La presentadora de Espejo Público, otro de los buques insignia de Antena 3, dijo que no a su participación en el programa por un simple motivo: le da mucha vergüenza que la audiencia vea cómo canta. Considera que lo hace mal e ir es exponerse a hacerlo en la prueba musical.

Con motivo de la entrevista que Susanna le hico a Eva González por el estreno de La Voz Kids, salió el tema.

"¿Tú sabes que Susanna Griso no va a Pasapalabra por la prueba musical?" (dijo Diego Revuelta)

"Pero, ¿Qué dices? Si es la más divertida? (respondió Eva González)

A Susanna no le quedó más que intervenir. "Es verdad, pero me cuesta, con otras pruebas me atrevo más", zanjó, a lo que Eva le dijo animándola: "El otro día estuve yo y luego me vi y me dije. 'Pero, ¿por qué estás cantando? ¿qué necesidad tenías?"