La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles. Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

El codiciado documento

El libro que Aless Lequio comenzó a escribir antes de fallecer y el cual ha terminado su madre, Ana Obregón, es uno de los temas que más está rondando los platós de televisión. El libro que saldrá a luz a finales de abril, está bajo llave y es absolutamente confidencial para todo el mundo, incluido el personal de la editorial que se encargará de la promoción.

Durante el programa de ‘Fiesta’ de la tarde de este sábado el tema del libro ha estado en boca de todos los colaboradores debido a la proximidad de su publicación, pero algo ha ocurrido respecto al manuscrito que ha hecho saltar las alarmas del programa.

Jorge Moreno, redactor de ‘Fiesta’, ha interrumpido el programa para dar una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta: ‘’Es muy posible que esta tarde tengamos el libro de Aless’’. Emma García le ha preguntado si hay alguna posibilidad de conseguirlo y él ha indicado que ‘’es una posibilidad bastante grande’’.

‘’Tengo una llamada, este libro ya está impreso, ya va por la segunda edición se está preparando para salir. Hay gente que tiene esas cajas precintadas con todos esos libros y yo conozco a una persona’’, ha desvelado Jorge.

Emma se ha pronunciado al respecto: ‘’La verdad, nos encantaría tener ese libro en nuestras manos y hablar con propiedad, con información y sobre todo con ese libro en nuestra mano, al margen de las opiniones de cada uno’’, acto seguido la presentado ha querido saber qué posibilidades hay de conseguir el libro durante la tarde del programa.

‘’Son muy altas, lo estoy gestionando. He recibido una llamada y me han dicho: ‘Tengo esto’. (…)Yo te puedo decir que es muy probable que tengamos este libro’’. Emma García ha indicado que, si no lo consiguen esta tarde, lo tendrían para el programa del próximo domingo.