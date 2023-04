Pelayo Díaz se deja ver de nuevo en televisión. El influencer, que se ganó un puesto en la pequeña pantalla con el programa "Cámbiame", vuelve a Telecinco para acudir al Deluxe y termina con una oferta de trabajo encima de la mesa. Su visita al programa de Jorge Javier Vázquez dio para mucho porque también se animó a hablar de su nueva pareja tras la sonada ruptura con Andy McDougall.

El asturiano acudió al programa de Telecinco para repasar los momentos más importantes de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Hace más de un año que se separó de Andy McDougall y ya ha rehecho su vida con Gal Marom, un ingeniero de software con el que dice sentirse muy cómodo y feliz. Sobre los comienzos de su relación, Pelayo aclara que no se acostó "la primera noche con mi actual pareja".

El inlfuencer ovetense se mostró risueño y amable durante la entrevista y accedió a hablar de los temas que se le plantearon. Dice estar atravesando un momento dulce en su vida.

Su última polémica

Pelayo Díaz se vio envuelto hace unos días en una polémica que no le dejaba en muy buen lugar, todo fue debido a un look que subió a sus redes y que hizo saltar las alarmas debido a los comentarios que la publicación recibió.

Pero la cosa no se quedó ahí, a Pelayo le molestó especialmente la crítica de la responsable de comunicación de una marca de ropa y no se quedó callado.

El estilista pidió públicamente el despido de esta mujer y las redes se lanzaron en su contra sentenciándole. Ahora, el estilista ha dado un paso atrás y ha reconocido que cometió un error.

‘Socialité’ ha hablado con Pelayo para conocer qué es lo que tiene que decir sobre los últimos hechos que le han puesto en el centro de la diana: ‘’Me arrepiento totalmente, igual no estuve del todo acertado, quizás fue una reacción muy inmadura lo que hice, pues sí, lo admito’’.

‘’Era un look que yo hacía en homenaje a Lady Di, es una de mis iconos de moda, es una persona que siempre he admirado por sus looks (…) No era la primera vez que recreaba un look de ella. Estas fotos generaron que hablar y a mi eso no me parece mal, al final es por lo que me dedico a lo que me dedico’’, explica Pelayo al programa.

Reconoce su problema

Lo que le molestó especialmente es que la critica viniese de la responsable de comunicación de la conocida marca de ropa: ‘’Yo soy una persona super impulsiva y sé que es mi problema, se que tengo que trabajar en esto, es mi talón de Aquiles. Nunca pensé que se iba a generar tanto jaleo’’.

‘’Mi respuesta a esta persona que me etiquetó con un no gigante con mi look, yo le contesté porque me llamaba la atención que una persona que es community manager se dedicara a sembrar este odio. Porque para mucha gente que ha contestado y que se ha sumado a este carro, le parece normal que ella comparta un no gigante y me etiquete para que yo lo vea’’, ha indicado el estilista.

Pelayo ha querido lanzar un mensaje: ‘’Creo que los personajes públicos estamos un poco limitados en este tema y estamos un poco contra la pared porque cuando contestamos es que no aceptamos las criticas(…) Nosotros también tenemos sentimientos’’.