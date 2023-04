Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

Isa Pantoja participó en la edición de "Supervivientes" de 2015, cuando tenía 19 años. Entonces dio mucho que hablar y fue tildada de "niñata" e "inmadura" por parte de la audiencia y de algunos de sus seguidores.

En aquella edición, acabó en cuarto puesto. Compartió elenco con Christopher Mateo (ganador), Nacho Vidal (segundo) o Rubén López (tercero). El resto del elenco lo formaron Rafi Camino, Fortu, Lola Ortiz, Lucía Parreño, Suhaila Jad, Elisa de Panicis, Carmen Lomana, Noel Bayarri, Isabel Rábago, José Labrador, Arantxa Bustos, Carmen Gahona y Rasel Abad. Estos dos últimos abandonaron: Abad de manra voluntaria y Gahona de manera forzada. Isa Pantoja fue líder durante una gala y estuvo nominada en seis ocasiones. En total, estuvo 84 días en la isla.

Regreso a Honduras

Tras su comentado paso por el reality de supervivencia, la influencer y novia de Asraf ha vuelto a pisar las playas hondureñas para dar ánimos a su prometido. Un emotivo encuentro que acabó con el joven llorando a lágrima viva cuando la hija de Isabel Pantoja tuvo que poner rumbo a la barca que la llevaría de nuevo al hotel donde se encontraba alojada y del que partió para volver a España.

Recuerdo en la piel

En su regreso a Madrid, la joven no solo se ha traído la experiencia de reencontrarse con su novio sino también algún que otro recuerdo más que desagradable en su piel: las picaduras de insectos. "Menos mal que ya se me están yendo las marcas de los mosquitos, aunque no sé si son mosquitos o pulgas porque me pican mucho. Arrasaron conmigo", indicó Isa Pantoja en un storie en Instagram compartido con sus seguidores.