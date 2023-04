La que fuese ganadora de realities como "Gran Hermano" y "Supervivientes", Sofía Suescun, es una persona muy activa en las redes sociales, donde cuenta no solo su día a día, sino que también da cuenta de sus proyectos profesionales y sentimentales. Y no solo eso, también aconseja a sus seguidores, como ocurrió en una de sus últimas publicaciones, en la que le dijo a una seguidora: "No lo hagáis descalzos".

Sofía Suescun habla del cáncer de su madre: "Está fuera de peligro por esa parte" Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo. Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer". Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco. Consejera Y ahora Sofía Suescun también estrena un nuevo papel, el de consejera. Y es que sus seguidores le plantean dudas respecto a las publicaciones que realiza, como una seguidora, que le planteó sus dudas sobre la compra de una comba para entrenar en casa. "¿Cuál me recomiendas? ¿Hay características a tener en cuenta?". Por su parte, Sofía le responde que, "antes de nada, no lo hagáis descalzos como yo, tengo la zona del dedo gordo quemada, cualquiera valdría".