Una de las relaciones que más vueltas ha dado en La Isla de las Tentaciones es sin duda la de Fani y Cristofer. La pareja se convirtió en una de las favoritas de la primera edición del programa y no precisamente por la infidelidad de por medio. El grito de Christofer en plena hoguera fue uno de los momentos más virales de aquella primera entrega de capítulos, por no decir el más popular, y causó parodia en redes. De La Isla salieron por separado y Fani pretendía marcharse junto a Rubén, su tentador, pero él rechazó la propuesta.

No obstante, el revuelo siguió después de que la pareja anunciara que había vuelto en especial reencuentro después de que Christofer le perdonara. La cosa no terminó ahí, ya que ambos decidieron volver a vivir la experiencia en la edición de ‘La Última Tentación’, donde se juntaron algunos de los concursantes más míticos. Allí Fani volvió a besarse con otro de los tentadores, Julián, y la relación volvió a romperse. Para sorpresa de muchos, una vez más terminaron volviendo e incluso acabaron pasando por el altar. Las separaciones se siguieron produciendo -y así lo anunciaban ellos mismos-, pero parece que finalmente terminaron optando por seguir caminos separados.

@fanicarbajj Os dejo en el enlace el capitulo de esta semana,💜ponemos cara a Fran jajaja ♬ sonido original - Fani Carbajo ❤️

Fani cuenta con un canal en Mtmad donde habla sobre su vida y ahonda en los detalles sobre sus relaciones. En este espacio es donde anunció a principios de marzo que había roto definitivamente con el que había sido su pareja durante años y estaba conociendo a un chico nuevo. En esta ocasión no se trata de una figura pública, sino de una persona anónima que trabaja como mecánico. Su nombre es Fran y, tal y como contó la ex concursante de La Isla de las Tentaciones, le conoció en una fiesta. En el último capítulo subido a su canal de Mtmad Fani decidió presentar a su novio con motivo de su viaje romántico: “Ya es hora de presentarle y de poder subir cosas a Instagram y poder disfrutar de él y no esconderle ni nada”. Aunque aun no haya subido fotos a su perfil de Instagram junto a él, durante este nuevo capítulo conversa con su pareja abiertamente, además de lanzarle varias preguntas personales a las que ha respondido sin problema.

Dicho y hecho. Precisamente en Mtmad han hecho pública Fani y Fran su relación durante el viaje anunciado, en el que además han tenido "un susto tremendo" en un accidente de coche. Ya se ha desvelado así quién era el "novio fantasma" de Fani: Fran Benito. Y también han compartido sus primeras imágenes juntos.

"Si no defiendes nada, te enamorarás de cualquier cosa", reza el perfil de Instagram de Fran Benito. Ahora le toca defender a capa y espada su relación con Fani Carbajo y defenderse de las idas y venidas que ha tenido en su tormentosa relación con Christofer.