Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una cucarachacrisis

Bien podría llamarse una "cucarachacrisis". Y es que todo comenzó por el afán del rey de los bocadillos de comer precisamente eso, cucarachas. Yaiza le pedía que parara pero él hacía oídos sordos: "No me des ni un beso hasta que no te enjuagues diez veces, y te enjuagas con agua salada", le decía.

"Todo lo que ve, se lo come", explicaba a sus compañeros. Pero, cuando parecía que su banquete había terminado, Yaiza descubría que aún había más. Ginés llevaba más cucarachas en el bolsillo: "'¡Sácalas, por favor! Las llevas escondidas, llevas un puñado". El tiktoker salía corriendo detrás de ella, que huía en el mar: "¡No comas mierda de esa! ¡qué asco!", insistía.

Y tras las cucarachas, la serpiente

Ginés no puede dejar la naturaleza tranquila y, después de haber disfrutado de numerosas cucarachas, decidía hacerse cargo de una serpiente de tamaño considerable: "¡No la cojas con la mano, es muy grande, por favor te lo pido!". Y, una vez más, Ginés ignoró sus palabras: "Yo soy el encantador de serpientes", decía mientras, en efecto, la cogía con sus manos.