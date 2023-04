Se confirman los rumores. Yulen Pereira estalla tras su ruptura con Anabel Pantoja y este miércoles ocupa la portada de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Entre otras cosas, el esgrimista confiesa que "no le salía besarle ni darle conversación" y desvela que rompió con ella porque "sus celos y sus inseguridades" le agobiaron. Una exclusiva que se une a los mensajes que Yulen envió a un amigo harto de la influencer, que 'Sálvame' hacía públicos este martes y que no dejan en buen lugar a la sevillana. En ellos el deportista se queja del carácter de Anabel, de sus caprichos y de la vergüenza que le daba su comportamiento en lugares a los que acudían invitados como influencers.

El padre de Yulen da la cara

Yulen Pereira concedió una entrevista en una conocida revista hace unos días y se pronunció sobre su ruptura con Anabel Pantoja, dando unas fortísimas declaraciones que han levantado muchas reacciones las cuales dejaron a todos muy sorprendidos excepto a una persona, a Manuel Pereira, el padre de Yulen.

Manuel Pereira ha dado la cara por su hijo y ha sembrado la duda sobre la sobrinísima de Isabel Pantoja: ‘’No le ha quedado más remedio que defenderse y si mi hijo ha realizado este reportaje es porque nadie le ha defendido públicamente’’.

No se ha cortado un pelo y ha lanzado un mensaje al programa: ‘’Discúlpame, en vuestro programa le habéis puesto los grilletes, lo habéis encarcelado y quien da la noticia es amiga de la persona con la que ha roto, eso no se puede hacer’’, indica Manuel refiriéndose a Amor Romeira.

El esgrimista vuelve a Honduras

Para Yulen esta era una visita muy especial, ya que ha regresado al reality en el que participó la pasada edición y en el que se enamoró de Anabel Pantoja, con la que ha roto recientemente.

Yulen Pereira se emociona hablando de su madre, Arelys Ramos: "Madre no hay más que una y yo la quiero un montón".

Antes de reencontrarse con su madre, Yulen ha hablado en exclusiva con telecinco.es y ha contado cómo está viendo su paso por la isla: "La veo muy bien, mejor de lo que esperaba porque todos pensábamos que iba a durar menos", ha admitido.

Sobre la nominación disciplinaria que la dirección de 'Supervivientes' les ha puesto a su madre y a Yaiza, Yulen también ha sido contundente: "Creo que la sanción está bien puesta para las dos, pero Yaiza es demasiado provocadora y ha pasado unos límites que no hay que pasar en el concurso".

Además, Yulen se ha emocionado al recordar su paso por 'Supervivientes': "En los cayos he vivido muchas cosas y sé que me voy a emocionar. Es un concurso que me ha cambiado la vida...".