Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Katerina se confiesa

En telecinco.es hemos tenido acceso en exclusiva al regreso de Katerina a la civilización. Tras ser expulsada de 'Supervivientes', la concursante ha dejado la isla a la que tanto le costó acostumbrarse, pero en la que ha terminado por encontrar a una persona muy especial, Manuel.

La modelo y el cantante se han besado en la isla. Aunque ambos trataron de las cámaras no captasen su beso, pudimos verles dándose cariño junto a la orilla del mar.

Su beso con Manuel Cortés

Ahora, Katerina ha reconocido que este beso se produjo: "Nos besamos, aunque solo un pico. Voy a echarle mucho de menos", ha reconocido hablando de Manuel.

Pese a que sabe que va a echarle mucho de menos, Katerina se ha mostrado inmensamente feliz de estar de regreso a su vida normal: "Estoy muy feliz , no me lo puedo creer. Veo gente, civilización... voy a llorar de la civilización".

Además, no puede esperar para reencontrarse con su familia: "Tengo muchas ganas de ver a mis padres y de dormir junto a toda mi familia", ha dicho entre lágrimas.

Sobre el robo de comida, Kateria ha admitido su culpa y se ha disculpado: "Me arrepiento porque lo que he hecho está mal y porque ya he comido galletitas y ahora no va a ser mi primera vez".