Ya han pasado unos meses desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación. Se trató de una ruptura mediática que lanzó a la opinión pública a buscar las razones. En seguida se empezó a vincular a ambos con terceras personas que pudieran haber provocado la separación de la pareja, pero los protagonistas no dieron más declaraciones al respecto. Un tiempo después, Escanes fue vista con el cantante Álvaro de Luna y no sería hasta Año Nuevo que ambos lo confirmarían con un vídeo en el Tik Tok de la creadora de contenido.

Risto Mejide, por su parte, confirmó su nueva relación hace tan solo unas semanas, y las redes se inundaron de polémica debido a la edad de su pareja. Lo confirmó en el programa de televisión Focus de Cuatro, donde ha hablado sobre su experiencia saliendo con una mujer bastante más joven que él y las críticas al respecto -entre otras cosas-. “Es verdad, sí, estoy con una persona a la que estoy conociendo y es una relación que acaba de empezar”, comenzó desvelando el presentador. No se quedaron ahí sus explicaciones: “Estoy en un momento muy feliz, pero cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita: su anonimato

Pese a la ruptura, ambos están unidos por su hija, Roma, y no han tenido problema para hablar de su relación. Laura Escanes ha pasado la celebración de sus 27 años recibiendo felicitaciones de varios personajes públicos, entre ellos su actual pareja, Álvaro de Luna. Junto al artista ha pasado Escanes su día, tal y como ha mostrado en Instagram. No ha querido quedarse fuera Risto Mejide, que ha sorprendido de nuevo a las redes sociales con un par de fotografías que ha compartido de forma pública a través de las historias de Instagram en las que podía verse a la pareja celebrando el 26 cumpleaños de Escanes. Junto a las instantáneas, un corto mensaje: “Felicidades a la madre de mi hija.”. Laura Escanes ha subido de nuevo varias de las felicitaciones de su entorno, como la de Marta Lozano; sin embargo, la de Risto Mejide no está entre las seleccionadas.

"Ni nombres ni firmas"

Laura Escanes está pasando por distintas fases desde que volviese a encontrar el amor en los brazos de Álvaro Luna tras su ruptura con Risto Mejide. La influencer ha vivido seis meses de muchos cambios: se ha convertido en propietaria de un piso, ha asumido nuevos retos laborales y ahora también luce nuevos tatuajes y ha explicado por qué se arrepiente de los que se hizo en el pasado por el miembro del jurado de 'Got Talent'.

Y es que lo que presumía de ser una de las parejas más felices y estables del panorama nacional ha pasado a ser un capítulo muy importante de la vida de Laura Escanes, que no va a olvidar, pero que no quiere que de manera simbólica esté representado en su piel como hizo un día al tatuarse por amor.

Después de asistir a varias polémicas en las redes por tomar la decisión de quitarse los tatuajes que tienen que ver con su ex Risto Mejide, Laura Escanes ha compartido en sus redes un mensaje en el que ha explicado sus motivos, además de enseñar los nuevos tatuajes que lleva ahora en la piel y que tienen que ver con el feliz momento que está viviendo.

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram al contestar algunas de las preguntas que le han hecho sus seguidores. Muy sincera, la influencer ha querido aclarar todo lo relativo a esta polémica en torno a sus tatuajes. "Llevo tatuadas muchas cosas que a día de hoy no me tatuaría, pero porque no lo siento de la misma manera", ha comenzado diciendo.

La realidad es que muchos de ellos nacieron de manera espontánea en una etapa que ahora forma ya parte de su pasado, pero que no va a olvidar, aunque ya no quiera llevar estos dibujos representativos en su piel. "No significa que no fuera importante para mí en ese momento y por eso no me arrepiento", ha matizado la influencer.

Lo que ha dejado claro después de enseñar a cámara los nuevos tatuajes que ahora luce es que ha aprendido una lección de algo que ya no se volverá a hacer y ha compartido esta reflexión con sus seguidores.

El consejo que ha dado Laura Escanes es simple: "Ni nombre, ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo ya sea de novios, amigos, familia o viajes", ha concluido haciendo referencia al famoso tatuaje de la firma de Risto Mejide que se había grabado en el trasero y que es el más representativo de lo que ya no se volvería a hacer por lo que pueda suceder en un futuro.