Está claro que una de las principales novedades de la nueva edición de Supervivientes no son ni las pruebas ni los propios supervivientes, si no la nueva presentadora tras la marcha de la asturiana, Lara Álvarez.

Pero este año, la principal novedad es que Laura Madrueño ha sido la elegida para sustituir a Lara Álvarez en Supervivientes. Pero lo que poca gente sabe es el pasado de esta presentadora. Lo cierto es que no es nueva en televisión, ya que presentó durante años el tiempo. No es la primera meteoróloga en presentar el reality, ya que Mario Picazo ya lo hizo hace años.

Laura Madrueño tenía este año la complicada misión de ponerse al frente de 'Supervivientes' desde Honduras, papel que había desempeñado Lara Álvarez durante las últimas ocho temporadas del formato. Sin embargo, la nueva presentadora se ganó el cariño del público desde el primer día y se ha convertido en una de las grandes revelaciones del reality, que anoche emitió su quinta gala en Telecinco.

En una de las últimas galas la presentadora, que puso en valor la dedicación de los concursantes en la prueba de localización, también sufrió en primera persona las duras condiciones climatológicas.

Fue Jorge Javier Vázquez quien, después de retomar la conexión con la playa, invitó a Laura a que contara lo ocurrido: "Bueno, cuéntalo tú". "Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes", respondía su compañera sin perder la sonrisa: "En la última conexión casi me caigo en pleno directo porque se me ha nublado la vista, me ha dado un golpe de calor".

No obstante, quiso restar importancia a lo ocurrido y poner el foco en los supervivientes: "Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad y de temperatura". "Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos", aseguró mientras el público en plató aplaudía sus palabras: "Hemos acabado el último duelo todos en el suelo".

Las redes sociales han mostrado hoy su preocupación por la nueva presentadora, que causa mucha simpatía entre el público. En la última gala, Madrueño no estaba físicamente presente en el lugar donde se disputó la prueba, sino que en la conexión aparecóa dirigendo a los supervivientes pero a través de una pantalla. Los supervivientes han disputado un nuevo juego de recompensa. Los primeros en hacerlo han sido los integrantes del grupo Cabeza de León. Los concursantes esperaban en la orilla. Las boyas salían a la superficie. Al verlas, salían nadando a por ellas de tal manera que uno siempre iba quedarse sin boya, igual que ocurre en el tradicional juego de las sillas.

Después de varias rondas eliminatorias, Asraf y Diego han sido quienes han conseguido llegar a la ronda final. Una única boya para dos. Solo uno de ellos iba a conseguir la tan apreciada recompensa que se ofrecía: un masaje descontracturante acompañado de una deliciosa comida caribeña.

Antes de comenzar, Laura Madrueño les ha pedido algo: “No os hagáis daño”. Pero sus palabras no parecían calar en los supervivientes. Asraf y Diego han protagonizado una lucha de titanes y, a los pocos segundos de comenzar, tanto Laura como Ion han tenido que pedirles calma.

Finalmente ha sido Diego quien, tras varios forcejeos, ha cogido la boya: “Me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador”, le ha recriminado a Asraf. No obstante, ahí no terminaba todo. El ganador iba a ser aquel que consiguiera llevar la boya hasta la orilla y meterla en su canasta. Hasta ese momento, podía cambiar de dueño. La intensidad del juego no ha parado de aumentar y, en efecto, Asraf ha conseguido arrebatarle la boya a Diego. Al llegar a la orilla, Diego se ha tirado encima del novio de Isa Pantoja y la presentadora le ha advertido en reiteradas ocasiones: “Diego, levántate, por favor. La organización me pide que te levantes, ha ganado el juego Asraf”.

Al proclamarse Asraf ganador, Diego ha estallado y la tensión ha continuado fuera del agua. Tanto, que Laura ha tenido que intervenir una vez más: “No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno de los dos”.