Ya han pasado unos meses desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación. Se trató de una ruptura mediática que lanzó a la opinión pública a buscar las razones. En seguida se empezó a vincular a ambos con terceras personas que pudieran haber provocado la separación de la pareja, pero los protagonistas no dieron más declaraciones al respecto. Un tiempo después, Escanes fue vista con el cantante Álvaro de Luna y no sería hasta Año Nuevo que ambos lo confirmarían con un vídeo en el Tik Tok de la creadora de contenido.

Risto Mejide, por su parte, confirmó su nueva relación hace tan solo unas semanas, y las redes se inundaron de polémica debido a la edad de su pareja. Lo confirmó en el programa de televisión Focus de Cuatro, donde ha hablado sobre su experiencia saliendo con una mujer bastante más joven que él y las críticas al respecto -entre otras cosas-. “Es verdad, sí, estoy con una persona a la que estoy conociendo y es una relación que acaba de empezar”, comenzó desvelando el presentador. No se quedaron ahí sus explicaciones: “Estoy en un momento muy feliz, pero cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita: su anonimato

¿Quién nos iba a decir hace apenas unos meses que veríamos a Laura Escanes y a Álvaro de Luna así, compartiendo plano en una entrevista en la que contarían todos los entresijos de su relación? Pues esto es exactamente lo que ha sucedido en el estreno de la segunda temporada de 'Utameda', el podcast de Darío Eme Hache y Sindy Takanashi (que es íntima de la influencer y, de un tiempo a esta parte, azote público de Risto Mejide).

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la intimidad

Laura Escanes y Álvaro de Luna han concedido de manera relajada con Sindy Takanashi y Darío Eme Hache en la que es su primera entrevista conjunta. Una charla en la que han revelado algunos de los detalles de su relación.

Con ellos han hablado de amor. Concretamente del que se profesan desde que Escanes inició una nueva etapa vital junto al cantante tras divorciarse del padre de su hija Roma. Según Sindy, tanto su amiga como él son tan "románticos" que cuando uno coincide con ambos "en la intimidad pueden llegar a dar grima".

Laura ganaría en esta faceta, de romántica, algo de lo que ella misma se excusa asumiendo que es "intensa para todo", también para el amor: "En los momentos buenos me encanta, pero en los malos es duro. Yo cuando quiero, en la manera que quiero, me llena por dentro y no concibo hacerlo de otra manera. Quizás, soy muy inocente por creer en el amor como creo".

La explicación de Álvaro, sin embargo, tiene más matices. Según él, en su día a día le sale solo expresar sus sentimientos porque en su familia siempre han acostumbrado a tratarse "con mucho cariño y afecto". Una actitud que complementaría con lo que dice en sus canciones, dos de ellas (tanto 'Tu nombre' como 'Todo de ti', sus últimos singles) que por fin ha confirmado que van dirigidas a "Lau", como la llama en la intimidad.