Sálvame es un programa de televisión de Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Su situación sentimental

Mucho se ha hablado de la situación amorosa de Ginés Corregüela ya que a la relación con su mujer, Isabel Hurtado, se sumaron la que habría simultaneado con otra mujer durante diez años y su último affaire con Yaiza Martín. En directo en ‘Supervivientes’, Ginés aseguró que si su mujer le perdonara, se quedaría con ella, pero hay algo que desconocemos de la pareja…

Muchos no entendieron que Ginés pidiera una segunda oportunidad a su mujer, que ella pareciera pensárselo y que luego el concursante le declarara amor eterno a su actual novia, Yaiza, también en directo.

El acuerdo de Ginés Corregüela y su mujer

Según Kiko Matamoros, el matrimonio aún comparte (o compartía hasta ese momento) algo: “Tenían un acuerdo económico”. Según este trato, a través de sus representantes, Isabel podía “solicitar o pedir cualquier tipo de ayuda” que le fuera necesaria para sus hijas o el mantenimiento de su casa.

“Por tanto, existía por parte de Isabel cierto interés en no volar por los aires el concurso de Ginés porque, cuanto más facturara Ginés, mejor sería para sus hijas”, decía Kiko Matamoros en ‘Sálvame’.

Eso sí, Kiko dejaba claro que Isabel no ha sido ni permisiva ni conocedora de las infidelidades de su marido: “Le dice ‘ahí te quedas, es ella quien promueve la separación, él quien no se quiere separar y quien, habiendo firmado el convenio, insiste en retomar la relación”.

Isabel Hurtado da la cara

Al escuchar estas declaraciones en televisión, Isabel se ha pronunciado sobre el tema y ha desmentido a Matamoros con un post en su perfil de Instagram, dejando claro que ella no gana nada de dinero por la permanencia de su exmarido en 'Supervivientes': "Agradezco a Kiko, porque su información dada hasta ahora era la que más se acercaba a la realidad. Pero tengo que comentar que yo no tengo ningún acuerdo con Ginés".

"A día de hoy no tengo relación con sus chicos ni ayuda, me han dejado totalmente a un lado. Un ejemplo de ello: después de varias semanas, no me han pasado el dinero para recoger el divorcio del notario", ha asegurado Isabel, negando así tener ningún vínculo con la agencia de representación de Ginés, que es la misma que la de su novia actual, Yaiza Martín. "Aclarar que no tengo ninguna relación monetaria ni ahora ni la tendré después porque no la quiero", ha terminado diciendo la jienense.