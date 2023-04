Definitivamente, la trama de 'Supervivientes 2023' que más está sorprendiendo cada semana a los espectadores es la del culebrón de Ginés Corregüela, que intenta volver con su exmujer, Isabel Hurtado, mientras mantiene una relación sentimental con Yaiza Martín, una tinerfeña de 43 años que le defiende en plató y que es su compañera de agencia, pues al igual que él, se dedica al mundo de las redes sociales y es creadora de contenido en TikTok.

Si Ginés triunfa en la mencionada red social con sus bocadillos XXL empapados de aceite, Yaiza lo hace derrochando buen humor y sonrisas con sus bailes. "Sonreír siempre" y "sé feliz" son las dos frases que la canaria escribe siempre junto a sus vídeos y que definen muy bien su carácter y su personalidad, pues se define como una persona optimista y alegre, además de profundamente luchadora y reivindicativa.

La razón por la que Yaiza María Martín González se considera una persona luchadora es porque ha superado dos ictus y porque cuando tenía 16 años sobrevivió al atropello de un coche cuando cruzaba la calle en su isla natal; un terrible accidente que la postró en una silla de ruedas en plena adolescencia y que hizo saltar por los aires todos sus sueños, porque su objetivo era continuar con su carrera como futbolista y sacarse el carnet nada más cumplir los 18 para recorrer la isla con sus mejores amigas.

Su exnovio tira de la manta

Jesús Leyton fue pareja de Yaiza Martín, actual concursante de 'Supervivientes'. Estuvieron unos meses juntos que para él fueron un “sinvivir” porque sentía una inseguridad “tremenda” a su lado. Además, aseguraba que Yaiza desaparecía cuando menos se lo esperaba y le acusaba de mentir en todos los aspectos de su vida.

“Tenía que ir agarrado y viendo qué pasos daba, era muy complicado”, confesaba Jesús ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y añadía que su tipo de vida “no es la correcta ni la adecuada”.

La desconfianza de Jesús

Además, vivía en una duda constante porque no sabía “que hacía, desaparecía durante horas" y desconfiaba de lo que aparentaba: “Fue en un coche que no era de ella y llevaba ropa cara que no sé si será falsa”.

Una de las cosas que más sorprendió a Jesús cómo Yaiza se presentó: “Me dijo ‘¿Tú sabes quién soy yo? Como dando a entender que era alguien importante en Canarias o en España”, explicaba.

Pero ¿Quién es Yaiza en realidad? “Eso quisiera saber yo”, respondía Jesús .