Un reality de televisión es un género de programación televisiva que se ha vuelto cada vez más popular en las últimas décadas. Este tipo de programa se centra en la vida de personas reales que son filmadas en situaciones cotidianas, con la intención de mostrar su comportamiento y personalidad a una audiencia masiva.

A diferencia de los programas de televisión tradicionales que utilizan actores y guiones, los realities se basan en la vida real de los participantes y no hay un guión preestablecido. En lugar de eso, el equipo de producción del programa se encarga de capturar y documentar las interacciones y los acontecimientos en el lugar donde se lleva a cabo el reality.

Hay varios tipos de realities de televisión. Algunos programas se enfocan en competencias y desafíos, como "Survivor" o "The Amazing Race", mientras que otros se enfocan en la vida personal de los participantes, como "Keeping Up With The Kardashians" o "The Real Housewives". Algunos realities de televisión son diseñados para mostrar la vida cotidiana de personas comunes, como "The Osbournes" o "Jersey Shore".

En España, los más conocidos a nivel nacional son Gran Hermano, Supervivientes, MasterChef, Operación Triunfo...

El éxito de los realities de televisión se debe en gran parte a su capacidad de entretener a una audiencia masiva y a la curiosidad natural que tienen las personas por las vidas de los demás. Además, los realities a menudo crean una sensación de comunidad entre los espectadores y los participantes, ya que la audiencia puede sentirse conectada con los personajes del programa y su vida.

Sin embargo, los realities de televisión también han sido criticados por ser poco éticos y por explotar a los participantes para obtener ganancias. Algunos críticos argumentan que los participantes son forzados a actuar de cierta manera y que su privacidad es violada al ser filmados constantemente.

pero tras tantos años de realities en España, tristemente ya han fallecido bastantes de los concursantes. Estos son: Alex Casademunt y Leticia Pérez (Operación Triunfo), Gustavo Fernández y Natacha Jaitt (Gran Hermano), Mila Ximénez, Blanca Fernández Ochoa y María Pineda (Supervivientes); y José Luis Losa, (MasterChef).