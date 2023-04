Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento La "sobrinísima" sigue en plena recuperación de su ruptura con Yulen Pereira. En este duro proceso, ha salido a la luz que uno de los motivos que provocaron la fractura de la pareja fue que a él no le gustaba el estilo de vida de Anabel, especialmente porque se saltaba la dieta con mucha frecuencia.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década.

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes".

Tras su paso por la isla comenzó una relación sentimental el deportista Yulen Pereira, al que conoció durante el concurso. Según ha trascendido, en las últimas semanas han roto su relación.

Uno de los motivos que podrían haber provocado la ruptura, tal y como han asegurado en el programa "Fiesta" de Telecinco. Ha sido allí donde también han asegurado que Anabel Pantoja ha respondido a su ex en sus redes sociales. Y es que en sus últimas publicaciones se puede ver a Anabel Pantoja comiendo unas hamburguesas con amigos.

Anabel Pantoja reaparece

Anabel Pantoja atendía a los medios en una presentación y, aunque respondía a las preguntas de su amiga, Lydia Lozano, prefería no saludar a ‘Sálvame’. En contra de lo que se ha dicho, la influencer declara que está bien y feliz con su trabajo, aunque ha tomado una decisión: “No me voy a quedar quieta”.

“¡Pero si no la conocía con ese pelo!”, gritaba Lydia nada más ver a su amiga, que aparecía con una imagen renovada. Desde el otro lado del photocall, la colaboradora le pedía un beso para ‘Sálvame’ y la influencer respondía sacando la lengua.

La influencer responde

Ya durante el turno de preguntas, la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que se encuentra bien, aunque han dicho que está destruida. Eso sí, a partir de ahora va a dar pasos en otra dirección ante las informaciones que se den sobre ella: “Estoy bien, las cosas que no me encuentre bien y demás irán por otro lado e irán donde tenga que ir, no me voy a quedar callada y no me voy a quedar quieta”.

“Y voy con todas las consecuencias”, insistía Anabel que, ante las preguntas sobre la decisión de acudir a un psicólogo para que le ayude, se declaraba comprometida: “Lo hago por mí y por mi madre, ahora no me cambio por nada y lo único que me ha recomendado es que no vea la tele, que no vea las cosas que se dicen de mí. Estoy en contra, pero hay que respetarlo”.

Por último, Anabel prefería no hablar de su corazón de si está o no abierta al amor ni no saludaba a ‘Sálvame’ pero sí abrazaba a su amiga Lydia Lozano.