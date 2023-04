El veto que Telecinco ha puesto a los famosos no para de crecer. Hace nada nos enteramos de que la siguiente añadida en la lista era Alba Carrillo, que hasta hace nada trabajaba como colaboradora de Ya es mediodía, el programa que presenta Joaquín Prat. Pero, ¿cómo es la vida después del veto de Telecinco? Pues una de las famosas que fue señalada desde un primer momento ha salido públicamente a contar cómo le ha afectado: "Ahora solo estoy fluyendo".

No son tiempos tranquilos para Telecinco. La verdad es que casi nunca lo son, habida cuenta de que ha hecho de la polémica y el debate más caliente el santo y seña de su modelo televisivo. Telecinco crea famosos, también los destruye. Pero antes los circula y exprime en todos los programas que conforman su parrilla diaria.

Ahí se acerca Supervivientes, uno de los productos estrella de Telecinco. Un reality que en cada edición nutre al resto de programas de cadenas de contenido para el debate y el espectáculo. Se han ido sucediendo y anunciando nombres de concursantes, con Raquel Mosquera a la cabeza. Y también un fornido deportista con el que pretenden subir la temperatura en la isla.

Recuperar audiencia perdida y lograr más victorias frente a Antena 3, gran rival de Telecinco. Es objetivo primordial de la nueva dirección de Mediaset, con Borja Prado a la cabeza. Acumulamos meses de rumores y conjeturas sobre el cambio de rumbo que quiere establecer el sustituto de Paolo Vasile en lo más alto de la cúpula de Mediaset y sobre el futuro de productos que han ido perdiendo audiencia, como Sálvame.

Y así la cúpula de Mediaset ha impuesto a las productoras que hacen programas en Telecinco una serie de normas que incluye una suerte de "ley mordaza". Les impiden pronunciar el nombre y tratar sobre algunos famosos: Rocío Carrasco, Kiko Rivera, José Ortega Cano, Antonio David Flores, Olga Moreno o Marta Riesco.

Estas nuevas normas en la casa del cotilleo han generado un aluvión de reacciones entre los telespectadores: los habituales de Telecinco, los que lo eran antes más que ahora y también en su ejército de haters. Entre estos últimos, ha cundido la ironía respecto al movimiento hecho por la cúpula de Mediaset.

"Telecinco con un código ético jjajajaj", ríen en Twitter. Otros continúan con la broma: "Telecinco se han convertido en La2 oficialmente". Y los hay más directos: "¿Nuevo código ético? Espera, ¿pero tenían uno ya?". Aunque otros se toman la nueva norma de otra forma: "Esto se llama CENSURA".

De hecho, algunos seguidores de Telecinco no entienden el veto a esos famosos. Y expusieron un problema antes de que Raquel Mosquera aterrizase en la noche del sábado en el Deluxe. "¿De qué va a hablar si no pueden nombrar a Rocío Carrasco?".

Decisión drástica

Como toda decisión drástica, la de Telecinco está generando mucho movimiento. Ahora hay que ver cuánto dura, si se aplica y cuáles serán sus efectos.

Pues una de las vetadas ha decidido hablar al respecto sobre cómo le ha afectado este veto. Se trata de Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, quien ha contestado a uno de sus seguidores sobre si le había beneficiado o no este veto. "Por un lado lado sí, me ha relajado muchísimo porque era un estrés de a ver qué van a decir hoy; pero por el otro lado no, porque el daño ya estaba ocasionado, la imagen sobre ti y los tuyos ya estaba hecha, y la opinión de la gente ha ido a peor, ha aumentado mucho más, no entiendo a la sociedad ni de lo que ha pasado en los últimos dos o tres años".

La hija de José Ortega Cano también da cuenta del estado en el que se encuentra ahora mismo: "Ahora solo estoy fluyendo, con la mente ocupada, intentando hacer muchas cosas que quiero que salgan bien, y quiero intentar en la medida de lo posible que todo esté bien y arreglar la cosas que pueda arreglar".