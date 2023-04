¿Habrá boda entre Gerard Piqué y Clara Chía? En Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Enma García han hablado de esta posibilidad tras conocer que la palabra "boda" había salido de una conversación entre ambos.

Y es que desde que Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación de doce años y dos hijos, no paran de salir noticias entre ambos. Por su parte, la cantante no ha parado de sacar canciones en las que aprovechaba para poner a caldo a su ex. Primero fue de una forma velada con "Te felicito", que sonó durante todo el verano, pero las críticas fueron creciendo a medida que sacaba nuevos singles.

Sin duda lo más sonado fue la canción que realizó con el rapero Bizarrap, donde la colombiana pasaba de las críticas veladas o las directas. Y no solo se metía con el que había sido su pareja durante doce años, sino también con su novia. Una situación que, como cuentan, afectó mucho a Clara Chía, aunque días después la pareja salió a la calle con un aire desenfadado y tratando de restarle importancia a lo que había pasado.

Pero llegó nueva canción y con ella, nuevas perlas para Piqué. Un tema, el de Karol G que ya se esperaba para lanzarlo justo el día del cumpleaños de Shakira y Piqué, pero que acabó retrasado. Se trata de "Te quedó grande", donde no sólo Shakira se despacha con Piqué, sino que Karol G hace lo mismo con su ex, el rapero Anuel AA.

Gerard Piqué suspende la Kids League

Tras el éxito experimentado por la Kings League, la competición de fútbol capitaneada por el streamer Ibai Llanos y Gerard Piqué, hay quienes pretenden seguir su estela poniendo en marcha un proyecto que beba de un torneo que ya conseguido llenar el Camp Nou en su primera final. Es el caso de Nil Congost, quien puso en marcha su propia competición siguiendo la estela de la Kings League.

Sin embargo, los impulsores de esta idea no lo iban a poner nada fácil. Es por eso que la competición de fútbol en la que participarían más de 300 niños de entre 8 y 14 años y que iba a tener lugar en el Estadio Municipal Paco Navarro de Santa Perpètua de Mogoda el pasado sábado 16, finalmente, no pudo llevarse a término. El proyecto lanzado por Nil Congost había conseguido sortear los avisos por parte de la Kings League para que diese marcha atrás. El motivo, la similitud con el proyecto de Ibai y Piqué. "Decidimos cambiarlo todo, hacer una competición única. Cambiamos el logo, la página web, el dominio, la identidad cromática, el reglamento, el formato...", indica el director Nil Congost.

Monopolio en Twitch

¿Por qué la Kings League está siendo tan combativa con una competición de nueva creación cuando existen centenares de ellas? Al parecer, el conflicto está en que los promotores de la Kids Super League querían retransmitir sus partidos por Twitch, algo que la Kings League considera propio. "Lo que realmente no quieren es que retransmitiéramos la competición por Twitch", afirma Congost. Y es que aquí está, por lo que parece, el quid de la cuestión, las redes sociales. A la Kings League no le incomoda la renombrada Kids Super League, lo que no quiere es que sus partidos se retransmitan por Twitch, monopolizarlo.