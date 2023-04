Ya han pasado unos meses desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación. Se trató de una ruptura mediática que lanzó a la opinión pública a buscar las razones. En seguida se empezó a vincular a ambos con terceras personas que pudieran haber provocado la separación de la pareja, pero los protagonistas no dieron más declaraciones al respecto. Un tiempo después, Escanes fue vista con el cantante Álvaro de Luna y no sería hasta Año Nuevo que ambos lo confirmarían con un vídeo en el Tik Tok de la creadora de contenido.

Risto Mejide, por su parte, confirmó su nueva relación hace tan solo unas semanas, y las redes se inundaron de polémica debido a la edad de su pareja. Lo confirmó en el programa de televisión Focus de Cuatro, donde ha hablado sobre su experiencia saliendo con una mujer bastante más joven que él y las críticas al respecto -entre otras cosas-. “Es verdad, sí, estoy con una persona a la que estoy conociendo y es una relación que acaba de empezar”, comenzó desvelando el presentador. No se quedaron ahí sus explicaciones: “Estoy en un momento muy feliz, pero cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita: su anonimato

Explota contra 'Sálvame'

Laura Escanes ha estallado contra Sálvame tras la emisión de unas imágenes suyas en las que se le veía su ropa interior. La influencer estaba realizando una grabación acompañada del estilista Juan Avellaneda, en la que se la podía ver patinando y bailando, cuando por un descuido, se le veía su ropa interior.

Un momento que aprovechaban para captar los fotógrafos y que el programa de Mediaset emitía al completo, dejando ver en su plenitud las posaderas y ropa interior de la influencer, algo que no gustó ni un pelo a la catalana, que no tardó en mostrar su descontento a través de sus redes sociales.

En las imágenes, se puede ver a la catalana luciendo un look vaquero, con complementos tales como un discman, que le dan un aire muy años 90. La minifalda, sin embargo, fue la que le jugó una mala pasada, pues al agacharse a ajustar algo de sus patines, dejó ver más de lo que le habría gustado.

"Si yo tuviese el culo así, no me daría vergüenza enseñarlo", señalaba Adela González desde plató tras ver las imágenes. Un vídeo que pretendía ser algo divertido -contaron con el siempre infalible Germán González para ello- pero que a Escanes no le hizo nada de gracia, por lo que no dudó en llamarles la atención.

"Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas, y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente, haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos", señalaba la influencer.

"¿Con qué intención? Dais asco. Luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas. Es algo alucinante", terminaba, indignada.

Una secuencia que sin duda no gustaba para nada a la influencer, pero tampoco a los espectadores, que no dudaron en apoyarla en redes sociales.

En serio es noticia que han pillado a @LauraEscanes agachada enseñando el culo?

No sería mejor decir que el fotógrafo es el pervertido, el que viola su intimidad??? Puto @salvameoficial — Ana__Blanca (@ana__blanca) April 18, 2023