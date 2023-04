No corren buenos tiempos para la sobrinísima de Isabel Pantoja. Tras la mediática ruptura con el que fuera su marido, Omar y su posterior romance al calor de Honduras en 'Supervivientes' con el esgrimista Yulen Pereira, Anabel Pantoja volvía a experimentar del desamor tras romper la relación con el deportista olímpico.

'Sálvame revoluciona la parrilla

'Sálvame' es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en los cotilleos y en la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

Yulen Pereira se confiesa

Se confirman los rumores. Yulen Pereira estalla tras su ruptura con Anabel Pantoja y este miércoles ocupa la portada de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Entre otras cosas, el esgrimista confiesa que "no le salía besarle ni darle conversación" y desvela que rompió con ella porque "sus celos y sus inseguridades" le agobiaron. Una exclusiva que se une a los mensajes que Yulen envió a un amigo harto de la influencer, que 'Sálvame' hacía públicos este martes y que no dejan en buen lugar a la sevillana. En ellos el deportista se queja del carácter de Anabel, de sus caprichos y de la vergüenza que le daba su comportamiento en lugares a los que acudían invitados como influencers.

La reacción de Arelys a la ruptura de Yulen a examen

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no están juntos, una de las parejas del momento y que nació en los Cayos Cochinos de Supervivientes, han dado por finalizado su amor. Arelys Ramos, quien siempre ha tenido una extraña actitud hacia la sobrina Pantoja, se encuentra en Honduras y ha recibido la visita de su hijo, Yulen Pereira.

En este viaje de su hijo a la isla, ha comunicado su ruptura con Anabel a concursantes como Asraf, pero también a su querida madre, quien reaccionaba para muchos de manera poco creíble, como ha contado Lydia Lozano, quien afirma con seguridad que, Arelys Ramos ya fue al programa con mucha información al respecto. "Cuando se lo dice le falto decir ¿y no me has traído nada de comer? Es que le dio igual porque ya lo sabía. Qué mal le caía Anabel".

Tal y como Yulen ha comunicado la noticia a su madre, ha hecho saltar las alarmas de Lydia Lozano y dice que le parece todo muy extraño. Sin venir a cuento, lo suelta por dar contenido, ya que Arelys no se ha planteado hacer ninguna pregunta en torno a la relación de su hijo, comenta la Lozano.

Además, Lozano añade que a Yulen "le faltó decir, que encima me he hecho una exclusiva", sentenció la colaboradora.