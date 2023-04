Hace unos días se celebró el funeral en memoria de Laura Valenzuela, un acto muy emotivo en el que destacaron algunas ausencias. Así lo afirmó Terelu Campos, que guarda una relación muy especial con Lara Dibildos, y que ha sido uno de los grandes apoyos de la hija de Laura Valenzuela en estos días tan duros.

Valenzuela se había retirado ya de la vida pública hacía más de una década. La propia Dibildos recordó hace unas semanas, durante una entrevista en 'Viernes Deluxe', el momento en el que decidió apartarse de los medios: "Notaba que le daba vueltas a algo. Le dieron un premio y, después de recogerlo, me dijo que esa era la última vez que salía".

Desde entonces, la presentadora ha vivido tranquila, alejada de los platós y volcada por completo en su familia. Además, hace varios meses se fue a vivir a casa de su hija.

Laura Valenzuela, pionera en el mundo de la televisión en España, se convirtió en la primera presentadora de la historia de TVE. Fue entonces cuando inició una trayectoria en la pequeña pantalla que fue compaginando con sus trabajos como actriz.

En el 1969 fue la encargada de presentar Eurovisión en España tras la victoria de Massiel el año anterior. Por aquel entonces también empezó a compartir pantalla con Joaquín Prat, formando una de las parejas televisivas más recordadas de la época.

Último adiós

Por eso su fallecimiento fue tan sonado. De hecho, fueron muchas las personas que acudieron para darle el último adiós a la presentadora. Pero distinto fue el funeral celebrado unos días atrás. De ello da cuenta Terelu Campos en el blog que tiene en la revista Lecturas.

"Sé que Lara se sintió muy arropada, pero en ese funeral me faltaron muchas caras", señala la hija de María Teresa Campos, afirmando que José Luis Dibildos y Laura Valenzuela "fueron una pareja con grandes amigos y muchos compañeros de profesión. No voy a dar nombres porque tampoco estoy poniendo el dedo en alguien en concreto. Así lo siento y así lo quiero reflejar".

En su blog, Terelu Campos señala que "no me refiero solo a gente del mundo de la comunicación y del arte. Hablo, también, de gente de la sociedad y de la política. Creo que cuando alguien muere, a pesar de ser muy mayor y de llevar años apartada de la vida pública, su importancia tiene que verse reflejada con la presencia en su despedida de esas personalidades o gente a la que me refiero".