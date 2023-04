Bombazo en el mundo rosa: Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David Flores

Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Cruzada contra Sálvame Marta Riesco sigue en su cruzada contra el "Universo Sálvame" y contra el acoso. Por eso, no ha dudado en salir a defender a Laura Escanes en la polémica desatada en las últimas horas entre las "influencer" y el programa de Telecinco: "Es una vergüenza". El origen de todo es la publicación en "Sálvame" de unas fotos de Laura Escanes tomadas en la calle en las que se le ve la ropa interior cuando se agacha. Las imágenes generaron gran revuelo en redes sociales. No por el momento, sino por las connotaciones machistas y sexistas de publicar ese contenido. La primera en saltar fue la propia Escanes "Tengo que decir con mucha tristeza e importancia que es asqueroso que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas", comenzó diciendo la "influencer", antes de proseguir: "Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente, haya unos hombres diciendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención? Poco más que comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante". Desde su manifestación, Laura Escanes recibió incontables apoyos públicos a través de las redes sociales. Y uno de los que no faltó fue el de Marta Riesco. "Todo mi apoyo a Laura Escanes. Es una vergüenza en mayúsculas todo el asunto de lo que le han hecho. Estoy absolutamente escandalizada... bueno no, porque es algo que suelen hacer. Estoy indignada", afirmó. Las críticas de la reportera no acabaron ahí. "Hubiese sido genial que todas esas personas que estaban el plató, esas mujeres, el mismo redactor que hizo el vídeo, el mismo que hacía los vídeos riéndose de mí, que es Germán, se negaran o dijesen que esto atenta contra la mujer y contra la dignidad de una chica que está trabajando, que está en la calle y que lo último que querría es que se hiciese mofa de la circunstancia en la que estaba", censuró, antes de concluir: "Me parece lamentable".