Ser una persona conocida no es algo que traiga únicamente alegrías, ya que los famosos también tienen que hacer frente a los temidos "haters", aquellos que te mandan mensajes de odio a través de las redes. Sin embargo, eso no quiere decir que los famosos tengan que callarse cuando pasan estas situaciones. Y así lo ha hecho una famosa influencer, que ha publicado un ejemplo de los mensajes que recibe. "Bola de grasa", le ponen comentando una fotografía en la que sale de la piscina. "Esta es una muestra de los muchos mensajes que recibo al día", afirma.

Tras el incidente del influencer asturiano Pelayo Díaz con una de sus seguidoras en Instagram que criticó el look que llevaba en una de sus publicaciones, llama la atención la relación que los famosos tienen con las redes sociales. Como el actor y director Santiago Segura, que bloqueó a un tuitero por decir que sus películas "son una mierda". Pero lo más llamativo de todo ha sido la ingeniosa respuesta que dio el propio Santiago Segura al tuitero tras quejarse de que había sido bloqueado.

El tuitero que fue bloqueado por el actor y publicó una captura del bloqueo señalando "este señor me ha bloquead por decir que sus películas son una mierda".

Una publicación que, a pesar del bloqueo, le llegó al actor, que no pudo contenerse y responder: "Claro, por decir que soy muy guapo y que me admiras mucho no te voy a bloquear..." Acaba el actor con una reflexión: "Soy yo, o hay gente muy corta por estos lares?".

Insultos

Pero es que en otros casos ya llegan al insulto, como lo que le ocurrió a Anabel Pantoja, que se decidió a exponer a uno de sus seguidores que la había llamado "bola de grasa" contestando a una publicación de la influencer.

La sobrina de la tonadillera explicó que esto es algo que le ocurre constantemente.