Sin apenas un duro. Así se ha quedado un ganador de "Supervivientes" a juzgar por sus palabras en redes sociales. El exconcursante ha relatado en qué ha invertido su dinero y todo lo que le ha retenido Hacienda: "Es una vergüenza".

"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, el "reality" más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia.

El protagonista de esta historia es Alejandro Nieto, ganador de la edición de 2022. Y fue a través de sus redes sociales donde habló de qué había pasado con los 200.000 euros que recibió de premio. "Me ingresaron 162.000 euros, me quitaron el 19%. No obstante, en la asesoría me dijeron que van a quitarme nuevamente el 21%, por lo que me quedo con 120.000", comenzó explicando.

Además, Alejandro Nieto desglosó en qué había invertido ese montante. "He pagado una casa en 70.000 euros; he comprado un coche de 29.000, que llevaba 14 años con el mismo coche; y tengo que hacer reforma en la casa. Dime tú con qué dinero lo hago", se preguntaba, ante sus seguidores, a través de las redes sociales.

Tras dar esta explicación, Alejandro Nieto hizo una reflexión sobre la presión fiscal en España. "Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: basta ya. Os quitan casi mil pavos de impuestos de cada nómina. Es insostenible. ¿Dónde va ese dinero?", se pregunta.

El ex de "Supervivientes" lamentó también que esta oportunidad podría haber sido "el momento el que sacar la cabeza un poquito, tener un negocio o media casa...". "Pero no puedo, no me dejan, no quieren que hagamos dinero. Deberíamos levantarnos el pueblo español", reincidió.

Alejandro Nieto fue el ganador de la edición de "Supervivientes" de 2022. Marta Peñate y Naco Palau acabaron en segundo y tercer puesto, respectivamente. Además, también concursaron Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja, Ana Luque, Yulen Pereira, Kiko Matamoros, Mariana Rodríguez, Anuar Beno, Tania Medina, Desirée Rodríguez, Juan Muñoz, Ainhoa Cantalapiedra, Rubén Sánchez-Montesinos y Charo Vega.