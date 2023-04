La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha caído como una auténtica bomba en el mundo del corazón. Pocos, o casi nadie, podían prever una ruptura de la que Riesco ha culpado públicamente a Rocío Flores, la hija de su ya exnovio. Ese señalamiento no parece haber sorprendido ni afectado a Rocío Flores, que se ha dedicado a esto tras conocerse la noticia.

La noticia de la ruptura la hizo pública esta mañana Marta Riesco. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde colgó dos escuetos mensaje. Uno, en el que afirmaba que habían roto la pasada noche, de lo que culpaba a Rocío Flores -"Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías"-, y otro en el que reflexionaba sobre lo ocurrido: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me quiere. Jamás pensé que me harían algo así en el peor momento de mi vida".

Tras estos mensajes, especialmente el primero, todo el mundo esperaba una airada respuesta de Rocío Flores. Y la "influencer" "contestó", pero a su manera. Su primera publicación tras saltar la "bomba" fue una queja por el precio de los billetes de tren a Madrid, ya que mañana tiene que viajar a la capital para someterse a una revisión médica de su última operación de estética.

En la segunda sale ella en una peluquería mostrando su último tratamiento capilar. Tampoco hace referencia a la nueva situación sentimental de su padre.

En ambas ocasiones Rocío Flores muestra absoluta indiferencia hacia lo ocurrido. Al menos de puertas para afuera. Tampoco ha querido -por lo menos hasta ahora- entrar al trapo de las acusaciones hechas por Marta Riesco, quien la culpa del fin de la relación sentimental.

Está por ver si en las próximas horas Rocío Flores decide aclarar lo ocurrido o si, por el contrario, opta por guardar silencio al respecto.

Lo que se puede dar por seguro es que la relación entre Rocío Flores y Marta Riesco nunca fue buena. En numerosas ocasiones se vio a Marta Riesco tratando de acercarse a Rocío Flores a través de las redes sociales. En numerosas publicaciones de Instagram piropeaba a la hija de Antonio David Flores, que nunca le contestaba, mientras que a otros de sus amigos o cercanos, sí lo hacía.

De hecho, actualmente Marta Riesco ha dejado de seguir a Rocío Flores en sus redes sociales. Sí mantiene el "follow" a Antonio David Flores, así como ella, Rocío Flores, también sigue a Marta Riesco.