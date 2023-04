El pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ pudimos ver el reencuentro de Yulen Pereira con su madre, Arelys. Pero, antes de que madre e hijo se vieran, el exsuperviviente también pasó un rato con Asraf, con quien protagonizó un reencuentro de lo más efusivo.

‘Tierra de Nadie’ nos ha dejado nuevas imágenes inéditas de todo aquello que no vimos el domingo en directo. Y ha sido precisamente Asraf uno de los temas de conversación que trataron madre e hijo. Pero, además, continuaron hablando del que fue el tema de la noche: la ruptura del esgrimista con Anabel Pantoja.

Arelys preguntaba una vez más si todo estaba bien y él respondía: "Todo está bien. Lo más malo que te he contado es lo de Anabel. Que lo hemos dejado. Lo demás está todo bien". La superviviente se lamentaba: "Qué pena". Yulen continuaba con su discurso: "Ya te contaré algunas cosas. No ha habido ningún motivo de peso gigante. Es lo que ha ocurrido y ya está".

Fue entonces cuando ella le desveló la actitud que iba a tomar al respecto cuando volviera a España: "Cuando llegue ya la llamaré y hablaré con ella tranquilamente".

Desde luego, la madre de Yulen está haciendo un concurso espectacular. Y eso es innegable. La concursante aguanta con lo que le echen. Además su cambio físico ha sido uno de los más notables. Muchos usuarios en redes sociales han reconocido su espectacular cambio físico. Incluso algunos han optado por compararla con Anabel Pantoja: "Está mejor que Anabel".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Como cada semana en 'Supervivientes', Laura Madrueño ha presentado la ceremonia de salvación en la que dos de los nominados quedarían fuera de peligro. En esta ocasión, la lista la conformaban Manuel, Adara, Asraf, Raquel, Yaiza y Arelys. Los cuatro primeros fueron los elegidos por los habitantes de Cayo Paloma y Cabeza de León, mientras que la novia de Ginés y la madre de Yulen Pereira fueron nominadas disciplinariamente por protagonizar un tenso enfrentamiento.

Laura Madrueño ha anunciado que las primeras concursantes que no habían sido salvadas eran Yaiza y Arelys. Los cuatro restantes se han subido al barco de la ceremonia de salvación y han ido cayendo al agua según la presentadora iba diciendo sus nombres. La primera en caer ha sido Raquel Arias dejando a Manuel Cortés, Adara y Asraf sobre sus plataformas. Laura Madrueño no ha alargado la espera y ha cortado la cuerda del hijo de Raquel Bollo, haciendo que éste cayera al agua. Los salvados lo han celebrado con un emotivo abrazo. "Gracias, gracias y gracias esto es una experiencia durísima, muy dura, pero es lo que lo hace increíblemente bonita, os llevo aquí en mi corazón conmigo, gracias", decía Adara.