En una gala de Supervivientes, Asraf Beno, pareja de Isa Pi, tuvo que adivinar una canción de su suegra, Isabel Pantoja, mientras Arelys, madre de Yulen Pereira la cantaba bajo el agua. El yerno de la Tonadillera no fue capaz a reconocer el tema, lo que desató varios comentarios: "Te van a matar en casa".

Sin embargo, su pareja, Isa Pantoja, ha salido a la palestra para defenderle: También os digo que no sé si yo hubiera acertado la canción porque no se escuchaba nada bien pero estos juegos aunque no ganen pues hacen reír por lo menos", escribió en su cuenta de Twitter.

Isabel Pantoja es una de las cantantes m√°s importantes y reconocidas de la m√ļsica espa√Īola. Nacida en Sevilla, Espa√Īa en 1956, ha sido una figura pol√©mica y popular en el mundo de la m√ļsica durante d√©cadas.

Desde su juventud, Pantoja demostr√≥ un talento natural para la m√ļsica y la interpretaci√≥n, y a los 19 a√Īos comenz√≥ a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparici√≥n en el concurso de televisi√≥n "Benidorm '78" lo que realmente la lanz√≥ a la fama. Desde entonces, ha publicado m√°s de 20 √°lbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz √ļnica y su habilidad para interpretar una amplia variedad de g√©neros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la M√ļsica.

Adem√°s de su carrera musical, Pantoja tambi√©n ha sido una figura pol√©mica en la sociedad espa√Īola. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos esc√°ndalos p√ļblicos, incluyendo una condena por evasi√≥n fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Su hija, Isa Pi, habló en el plató de Supervivientes sobre su embarazo: "Quiero ser madre junto a Asraf, aunque es demasiado pronto todavía". Sin embargo, su pareja desde la isla aseguraba que él quiere formar una gran familia junto a la hija de la Tonadillera.