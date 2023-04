Kiko Rivera está vetado en Telecinco. Es un hecho. Así lo ha asegurado él y así se ha demostrado en la cadena, donde ya no es que no lo saquen: es que ni le mentan. Ahora, el dj ha revelado cuáles son los detalles de esa "cancelación" que ha recibido por parte del buque insignia del grupo Mediaset.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal. Eso sí, su día a día ya no es lo que era. Al menos en lo que repercusión mediática se refiere. Especialmente desde su veto en Mediaset, del que ha hablado con sus seguidores. "A Telecinco no puedo ir a ningún sitio", afirmó sobre el asunto. "La verdad que estoy contento, para mi salud mental es mucho mejor. No tengo prensa abajo, puedo salir a cualquier cosa y no me sigue nadie, no hablan de de mí en televisión...", relató.

"Pienso que se creen que me molesta, y es al revés, me viene bien. Estoy más feliz. Sí es verdad que desde que me dio el ictus, cuando envié el comunicado, dije que iba a dejar ese tipo de televisión a un lado y lo estoy cumpliendo, pero es que ellos me han ayudado al vetarme", reconoció sobre el asunto: "Al no llamarme ofreciéndome unos dinerales, para mí es más fácil. Iba a decir que no igualmente, pero me lo ponen más fácil. Que siga así".

Sobre las consecuencias que puede tener para su carrera artística, dijo lo siguiente: "Me da igual ser menos conocido, estar menos de moda, vender menos canciones... Para mi salud mental es mucho mejor así, lo juro por mis hijos. Quien se crea que es mentira está en su derecho de creerlo".