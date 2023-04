Tras la sonada ruptura con Antonio David, muchos televidentes se habrán sorprendido de ver a Marta Riesco el telecinco. Así lo han manifestado algunos usuarios a través de Twitter: "Anda, pero no estaba vetada la Riesco?". Y es que el último programa en el que trabajó la reportera fue en Fiesta, el programa que presenta Emma García los fines de semana, donde recibió un despido disciplinario.

Una noticia que sorprende a todos sus seguidores y al mundo rosa en general, dado a que se trataba de una pareja que hasta hace escasos días presumía de una unión "indestructible", tal y como repetían en multitud de ocasiones. Además, llama la atención que Riesco señale directamente a Rocío Flores, hija de Antonio David.

La noticia llega en un momento complicado para la reportera, que hace unos día fue despedida de su puesto de trabajo. Marta Riesco fue despedida de Fiesta en Telecinco, tal y como ella explicó a través de sus redes sociales. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros. La reportera, no obstante, ha comunicado una triste noticia a sus seguidores y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Marta Riesco ha recibido un "despido disciplinario".

Vetados

Es más, aseguran que Marta Riesco también forma parte de la lista de vetados de la cadena. Así que nadie se explica cómo ha podido aparecer hoy en pantalla. Y la explicación es muy sencilla, es que en realidad quien ha aparecido en pantalla es el humorista imitador, Josep Ferré, vestido como si fuese la propia Marta Riesco.

Una imitación muy lograda, ya que algunos espectadores llegaron a pensar que realmente se trataba de la periodista, a pesar del veto. Además, durante el programa no se la citó directamente, con lo que en ningún momento se incumplió el código ético de la cadena.