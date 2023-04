Ha sido y es una de las cuestiones de actualidad más seguidas y comentadas durante las últimas semanas y ha llenado portadas y titulares de la prensa de medio mundo. Esta noche, a las 22:00 horas, Telecinco dará un paso más y ofrecerá en rigurosa exclusiva las imágenes de vídeo inéditas de Ana Obregón al recoger a su hija en ‘Ana’, un programa especial de prime time presentado por Santi Acosta. A partir de las 22:00 horas de esta noche podrás seguir el programa en directo tanto en Telecinco, como a través de los medios digitales telecinco.es y mitele.es.

Producido en colaboración con Producciones Mandarina, el programa reconstruirá el relato del viaje y la estancia en Miami de la actriz con las imágenes grabadas por los reporteros gráficos que siguieron la información y consiguieron las fotografías exclusivas que han estado publicándose estos días en cientos de diarios, revistas y medios online.

‘Ana’ mostrará por primera vez la secuencia de todo el proceso, desde la partida de Ana Obregón desde el aeropuerto de Madrid hacia Estados Unidos, su llegada y su día a día durante su estancia en Miami esperando el momento de la recogida de su nueva hija y el instante en que la ve por primera vez sujetándola en brazos.

En el transcurso de este especial, Santi Acosta estará acompañado en el plató por un grupo de colaboradores y expertos en crónica social que irán completando la información ofrecida en el reportaje, analizando cada bloque y comentando las imágenes.

"No sé nada de esto"

Raúl Castillo, más conocido como 'Ra', es una de las personas más cercanas a Ana Obregón, y se podría decir que probablemente sea su mejor amigo. El conocido relaciones públicas es uno de los grandes confidentes de la bióloga y una de las personas que más le ha arropado en los peores momentos de su vida tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio y de sus padres, Antonio García y Ana María Obregón Navarro, con apenas dos años de diferencia.

Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Ana no le confió sus planes de convertirse en madre por gestación subrogada de una niña concebida con el esperma de su hijo -cumpliendo así la promesa que le hizo al joven una semana antes de fallecer- como el propio Ra aseguró tras filtrarse a la prensa el nacimiento de la pequeña Ana Sandra: "Yo me enteré el martes por la tarde, antes de que saltara la noticia. Me llamó Ana para decírmelo y me hizo el hombre más feliz del mundo".

Pero no es lo único que la actriz ocultó a su íntimo amigo, ya que tampoco le contó que a punto estuvo de quitarse la vida -saltando por un balcón- tras el fallecimiento de Aless y que fue Alessandro Lequio el que se lo impidió recordándole que tenía que cumplir la promesa que le hizo a su hijo. Un desgarrador episodio que Ana cuenta en 'El chico de las musarañas' y, del que Ra, reconoce, no tenía ni idea hasta que leyó el libro: "No sé nada de esto" ha explicado ante las cámaras de Europa Press. "Me lo he leído y me ha emocionado mucho. Me parece una maravilla, lo recomiendo mucho y es lo que te puedo decir. Viva el amor y la vida siempre" ha añadido.

Haciendo oídos sordos a las críticas que está recibiendo Ana por la 'sobreexposición' que está haciendo de la pequeña Ana Sandra, su íntimo amigo le muestra una vez más su apoyo incondicional "ahora y siempre". "Mi corazón quiere mucho a mis amigos, voy a estar siempre con ellos y es lo que te puedo decir, querido" afirma discreto.

A pesar de que confiesa que le "encantaría" ir a Miami a visitar a la presentadora y conocer a su nieta, sus compromisos profesionales no se lo permiten y Ra tendrá que esperar a que regresen a España para achuchar por fin a Ana Sandra, de quien guarda silencio cuando le preguntamos si será su padrino como se rumorea.