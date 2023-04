Arelys Ramos se ha convertido en la nueva habitante de la playa de los olvidados tras una semana de luces y sombras. La superviviente ha dicho 'hasta luego', al menos de momento, a su sueño de continuar en el reality en el que ya concursó su hijo Yulen. Cabe recordar que este abandonó el programa convertido en el flamante novio de Anabel Pantoja.

No ha podido ser para la que hasta hace unos meses era la suegra de la sobrina de Isabel Pantoja. El esgrimista visitó hace unos días a su madre en la isla en la que se enamoró. Fue una alegría para Arelys aderezada con un punto de tristeza cuando supo que su hijo estaba soltero de nuevo. Y de ahí a un rifirrafe con Yaiza que supuso el punto de inflexión en su concurso.

La tensión entre las dos hizo que casi llegaran a las manos. Una actitud que supuso la nominación disciplinaria de ambas y que ha terminado con la concursante cubana en la Playa de los Olvidados, compartiendo estancia con Jaime y Artur. Una injusticia según su defensor, que ha mostrado su descontento argumentando que, en esta primera mitad de reality, su hermana aún no había sido nominada por sus compañeros. Aun así la nueva expulsada ya se lo dijo hace unos días a Asraf: "Estoy muy orgullosa de mi concurso".

Desde luego, la madre de Yulen estaba haciendo un concurso espectacular. Y eso es innegable. La concursante aguanta con lo que le echen. Además su cambio físico ha sido uno de los más notables. Muchos usuarios en redes sociales han reconocido su espectacular cambio físico. Incluso algunos han optado por compararla con Anabel Pantoja: "Está mejor que Anabel".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Como cada semana en 'Supervivientes', Laura Madrueño ha presentado la ceremonia de salvación en la que dos de los nominados quedarían fuera de peligro. En esta ocasión, la lista la conformaban Manuel, Adara, Asraf, Raquel, Yaiza y Arelys. Los cuatro primeros fueron los elegidos por los habitantes de Cayo Paloma y Cabeza de León, mientras que la novia de Ginés y la madre de Yulen Pereira fueron nominadas disciplinariamente por protagonizar un tenso enfrentamiento.

