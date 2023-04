Ana Obregón ya no está de luto. Ha abandonado el color blanco (el tono que eligió para su luto, como hacen en India) y luce una gran sonrisa paseando por las calles de Miami junto a Ana Lequio, su hija-nieta. “Mira mi cara, mira qué color… me he quitado el luto. Nadie se ha dado cuenta. Ahora, mi corazón, tiene colores”, comentó a una de las reporteras que la esperaba en la calle. Ana Obregón se ha convertido en el personaje del momento y en el centro de la polémica por recurrir a la gestación subrogada post mortem. A todos los comentarios, críticas y debates, Obregón, renovada, responde: "Esta cosita tiene derecho a vivir".