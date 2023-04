El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, ha tenido varios sustos relacionados con su salud en los últimos meses y hacía tiempo que no se le veía públicamente. Eso, sumado a que no va participar en la serie que Atresmedia prepara sobre su padre, "Camilo Superstar", hace que preocupe su actual estado de salud.

Semanas después, el hijo de Camilo Sesto reapareció a las puertas de su domicilio para contar cómo se encontraba. "La salud fluctúa pero bien. Ahora estoy bien, por fin. Me cuida todo el mundo, es increíble. Estoy muy agradecido, la verdad", aseguraba.

Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco, se hacía eco de las preocupantes nuevas imágenes de Camilín que llaman la atención a su entorno cercano. Un equipo del programa se acerca hasta su casa y allí se encuentra con un cartel pegado a la puerta que ha escrito Lourdes Ornelas.

Parece que la madre del hijo de Camilo Sesto está muy preocupada por las amistades que tiene el joven y se ha visto en la necesidad de escribir el siguiente mensaje: “Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son”.

“Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”, reza el cartel.

Marisa Martín Blázquez y Sergio Garrido, en plató, tienen más información al respecto. Al parecer, Camilín no pasa por un buen momento y Lourdes Ornelas está cansada de que haya gente que se aproveche de su hijo.

Apagón a Fiesta por la colaboradora de Emma García

Tras la sonada ruptura con Antonio David, muchos televidentes se habrán sorprendido de ver a Marta Riesco el telecinco. Así lo han manifestado algunos usuarios a través de Twitter: "Anda, pero no estaba vetada la Riesco?". Y es que el último programa en el que trabajó la reportera fue en Fiesta, el programa que presenta Emma García los fines de semana, donde recibió un despido disciplinario.

Una noticia que sorprende a todos sus seguidores y al mundo rosa en general, dado a que se trataba de una pareja que hasta hace escasos días presumía de una unión "indestructible", tal y como repetían en multitud de ocasiones. Además, llama la atención que Riesco señale directamente a Rocío Flores, hija de Antonio David.

La noticia llega en un momento complicado para la reportera, que hace unos día fue despedida de su puesto de trabajo. Marta Riesco fue despedida de Fiesta en Telecinco, tal y como ella explicó a través de sus redes sociales. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros. La reportera, no obstante, ha comunicado una triste noticia a sus seguidores y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Marta Riesco ha recibido un "despido disciplinario".

Ni siquiera Fiesta, el programa donde trabajó en su última etapa televisiva puede hacer referencia alguna a la separación de la Riesco. No obstante, el programa de Emma García segur adelante y esta vez lo hace desde la Feria de Abril de Sevilla. Sin embargo, son muchos los espectadores que se quejan de la presencia de diferentes colaboradores en el programa, como Sergio Garrido o Ana María Aldón y amenazan con hacer un "apagón" al espacio conducido por Emma García. "No es por nada, pero hoy a la "estilista" Aldón la debe haber vestido su peor enemigo, vamos a ver Sra. que su "disfraz" de hoy es más propio de las películas de vestales romanas de los años 70, recíclese". "Qué pereza Ana María y su afán de protagonismo, le parece poco la barriobajera de la hija y el escándalo que le hizo en plató". "Estais muy desfasados con el debate de Sergio y la Aldon hablando de Gema. Me voy a Netflix para ver una buena peli....."