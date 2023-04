Elsa Anka y Víctor Prat-Heimerl tenían pensado pasar por el altar próximamente ya que la pareja llevaba comprometida desde el 2021, pero la presentadora ha dado una noticia de lo más inesperada respecto al tema.

Elsa ha confirmado durante una entrevista en el desfile de pronovias que finalmente no habrá boda entre ellos, algo que ha pillado totalmente desprevenido a todo el mundo. La presentadora ha soltado la bomba de forma muy natural y sin pelos en la lengua.

Ante la pregunta de la periodista sobre si estaba en el desfile para hacerse una idea de su vestido de novia, ella, muy directa, ha contestado: ‘’No va a haber boda ya’’. Elsa ha continuado explicándose: ‘’Cosas de la vida que pasan al final. Sí, es reciente. Bueno, ya está, es la vida. Forma parte de la vida y ya está’’.

VÍDEO | Elsa Anka asegura que no se celebrará su boda con Víctor Prat-Heimerl hasta que no se bautice a su nieta: “Lo nuestro ya vendrá. Nosotros con el compromiso vamos tirando" bit.ly/3QyZ83Y Posted by CHANCE on Tuesday, June 21, 2022

Recientemente Elsa Anka ha fichado por 'First Dates', donde ha sido 'camarera' y copresentadora junto a Carlos Sobera en sustitución de su hija Lidia Torrent, que comenzó su baja por maternidad.

“Mis expectativas respecto al programa son disfrutar del trabajo al máximo, de este momento que me permite hacer lo que más me gusta profesionalmente, y estar a la altura cubriendo a Lidia mientras ella disfruta de su maternidad”, afirmaba la presentadora catalana.

La presentadora debutó hace unas semanas como integrante del staff del restaurante de 'First Dates', programa del que le encanta ver el trabajo que hay detrás: “Trabajar al lado de Carlos Sobera es un lujo. Las gemelas Marisa y Cristina son la caña, es bestial ver la compenetración y conexión que tienen y son muy divertidas. Y con Matías, ¿qué te puedo decir? Me ha ayudado como todos a adaptarme. Entre ellos y el equipo técnico me han hecho sentir como en casa”.

"Comparto la opinión de mucha gente que se acerca a mí para hablarme de Lidia y del programa. Después de tantas noticias tristes, inquietantes y lamentables, ver ‘First Dates’ es una bocanada de aire fresco. Es desconectar, distraerte sin más, incluso jugar a acertar si las parejas se eligen o no. El otro día leí que un médico dijo en una ocasión que la mejor medicina para los humanos es el amor y alguien preguntó: ‘¿Y si no funciona?’. El médico respondió: ‘Aumenta la dosis’. Además, ahora que ha llegado mi nieta vuelvo a ratificar que el amor se multiplica siempre. Es una sensación maravillosa sentirlo. Quizás con una buena sobredosis de amor y menos ego y vanidad el mundo funcionaría mejor”, comenta Anka en esta nota de prensa.

Elsa Anka cuenta con una importante trayectoria en el mundo de la televisión española. Además de contar con más de 120.000 seguidores en Instagram, la comunicadora ha presentado programas como 'Polvo de estrellas' (Antena 3), 'Persones humanes' (TV3), 'Sonría, por favor' (Telecinco), 'Puerta a la fama' (Telemadrid), 'El nuevo juego de la oca' (Telecinco), 'Todo en familia' (TVE), 'El gran parchís TV' (Telemadrid) y 'El show de número rojos' (Canal Nou).