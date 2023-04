La Feria de Abril de Sevilla que arranca este domingo a las doce con el tradicional ‘alumbrao’, el encendido de la portada y de las miles de luces que adornan sus calles de albero y adoquines, cuenta este año con un equipo reforzado de inspectores de trabajo. Según los datos que proporciona el Ministerio de Yolanda Díaz, la plantilla de inspectores y subinspectores se ha reforzado pasando de 64 en 2021 a 84 en esta campaña.

Durante la Feria de Sevilla se realiza una actuación reforzada al igual que se hace con otros eventos en los que se concentra una fuerte actividad económica como es el caso de las Fallas de Valencia o las fiestas del Pilar, en Zaragoza. Las tareas de la inspección se realizan en diferentes fases: durante el montaje, el desmontaje y durante la semana de feria. Se vigila la economía irregular y se controlan las condiciones laborales, así como de seguridad y salud de las personas trabajadoras. Si se cumplen la duración de los contratos, los registros de horarios o las condiciones salariales.

A nadie se le escapa que bajo las 212.000 bombillas que iluminan la Feria muchos aprovechan para hacer negocio en el que durante mucho tiempo ha sido un paraíso de la economía sumergida. En 2022 se realizaron, en un plazo de tres semanas, 331 actuaciones de la inspección y se levantaron 28 actas de infracción que suman un importe de 193.700 euros, informa el Ministerio de Trabajo.

Es complicado controlar una actividad donde se generan 125.000 horas de trabajo. El Real de la Feria tiene una superficie total de 275.000 metros cuadrados distribuidos entre 25 manzanas y 15 calles. Solo para el mantenimiento y ornamentación del recinto, se cuenta con un total de 400 trabajadores de las contratas municipales. Las ofertas en los portales de empleo llevan semanas buscando camareros, vigilantes de seguridad, pinches de cocina... Ya hubo falta de mano de obra para las tareas de montaje del recinto ferial. Es una actividad económica muy temporal, tan efímera como la propia ciudad que se convierte en la casa de sevillanos y turistas durante siete días. Este año se cuentan 1.057 casetas.

Lo que apuntaba ser una noche tranquila en la Feria de Abril de Madrid que organizaron en el Autocine, ha resultado ser una noche eclipsada por un grave altercado: “Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva”. Pero, ¿qué ha ocurrido con Isa Pantoja? Hablan los testigos de lo sucedido

“Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó, evidentemente. Se lió mucho”, insiste nuestro testigo, que cuenta con detalles que a Isa Pantoja la echaron de la caseta en la que se encontraba. "Llegaron casi a las manos, fue muy grosera", insiste, "hay muchos vídeos porque la gente quiere que sea vea todo". Socialité tenía la versión de Isa Pantoja al respecto (contada por su amiga Aneth). Dice que había unas chicas grabándola muy de cerca y esto hizo sentir incómoda a Chabelita. "Nunca llegan a las manos, pero sí existe un enfrentamiento con mujeres que increpaban a Isa. No paran de grabar y hacer fotos mientras se lo pasa bien con sus amigas. Isa intenta poner fin a este hecho y tienen un enfrentamiento. La organización media y se la llevan de la caseta no para expulsarla, sino para que vaya a un lugar más tranquilo".

Isa Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica, al parecer, la hija de la tonadillera fue protagonista de un grave altercado durante la noche de la Feria de Abril de Madrid que terminó con la seguridad del evento echando a Isa de la caseta en la que se encontraba, según han contado los testigos que vivieron la situación.

La hija de Isabel Pantoja se ha hecho eco de lo que se está diciendo de ella y ha acudido a ‘Fiesta’ para contar qué es lo que sucedió exactamente y aclara que no la echaron de ningún sitio: ‘’Todos esos videos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos’’.

Emma García ha querido saber por qué se inició el altercado: ‘’Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada’’.

‘’La historia es que nosotros íbamos por publi para ir para allá para esa caseta y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice ‘por favor no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está’, pues si queréis hacer fotos no pasa nada, yo me la hago’’, explica Isa Pantoja.

Isa Pantoja ha explicado que las mujeres no se tomaron muy bien las palabras de su amigo y se enfrentaron con él, pero afirma que ella no se metió en ningún momento y que acto seguido llegó el personal de seguridad.

‘’Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona’’, ha zanjado Isa la historia.